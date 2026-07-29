عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

توقيف 3 متورطين بجرائم داخل المشافي العسكرية السورية

القبض على ثلاثة من أبرز المتورطين في الجرائم المرتكبة داخل المستشفيات العسكرية (الداخلية السورية)
القبض على ثلاثة من أبرز المتورطين في الجرائم المرتكبة داخل المستشفيات العسكرية (الداخلية السورية)
TT
TT

توقيف 3 متورطين بجرائم داخل المشافي العسكرية السورية

القبض على ثلاثة من أبرز المتورطين في الجرائم المرتكبة داخل المستشفيات العسكرية (الداخلية السورية)
القبض على ثلاثة من أبرز المتورطين في الجرائم المرتكبة داخل المستشفيات العسكرية (الداخلية السورية)

ألقت الوحدات المختصة في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة من أبرز المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة داخل المستشفيات العسكرية إبان حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي عبر معرفاتها الرسمية أن الموقوفين الثلاثة هم العميد الطبيب علي محمد عاصي مدير مستشفى حمص العسكري سابقاً، ماهر عبدو قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمستشفى تشرين، محمد علي منصور الذي خدم سابقاً في «الأمن العسكري» و«الفرقة 18» قبل نقله إلى العمل بمستشفى حمص العسكري.

وأظهرت التحقيقات المدعومة بالأدلة والقرائن ومقاطع الفيديو، بحسب موقع «الإخبارية السورية»، تورط الموقوفين في انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمرضى داخل المستشفيات العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج، لا سيما بحق المساجين المحالين من سجن صيدنايا.

مدخل مستشفى تشرين العسكري قبل إعادة تسميته «مشفى دمشق العسكري» (أ.ف.ب)

وأقر المدعو محمد علي منصور خلال التحقيقات بمشاركته في قمع المتظاهرين السلميين، وتورطه في اعتقال وإخفاء عدد من الشبان قسراً، على حاجز باب الدريب بحمص عام 2014، قبل انتقاله إلى مستشفى حمص العسكري ومشاركته في تعذيب المعتقلين والمرضى.

ولا تزال التحقيقات متواصلة مع الموقوفين لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليهم، والكشف عن جميع المتورطين فيها، تمهيداً لإحالة ملفاتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات المستحقة بحقهم.

الطبيب الضابط السابق لدى النظام المخلوع بسام يوسف سلمان علي (الداخلية السورية)

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 6 مايو (أيار) الماضي إلقاء القبض على الطبيب بسام يوسف سلمان علي، أحد الضباط في مستشفى تشرين العسكري، والمتهم بارتكاب جرائم بحق المعتقلين إبان حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وأوضحت الوزارة، في حينها أن الضابط كان شريكاً رئيسياً في عمليات تعذيب وقتل المعتقلين داخل المستشفى، حيث حوّل أقسامه إلى «مسلخ بشري»، وأفادت بأن الطبيب كانت له «صلة بتصفية عدد من المعتقلين عبر حقنهم بمواد قاتلة داخل المشفى، في انتهاك صارخ لكل القوانين الطبية والإنسانية». إضافة إلى تورطه في تجارة الأعضاء البشرية وابتزاز أهالي المعتقلين.

مواضيع
أخبار سوريا جرائم حرب سوريا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

قيادي في «الإدارة الذاتية» الكردية يربط حلّ مؤسساتها باكتمال الاندماج

المشرق العربي من استقبال الرئيس الشرع قائدَ «قسد» مظلوم عبدي والرئيسةَ المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» إلهام أحمد بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوم 15 أبريل 2026 (سانا)

قيادي في «الإدارة الذاتية» الكردية يربط حلّ مؤسساتها باكتمال الاندماج

أفاد القيادي في «الإدارة الذاتية» الكردية بشمال سوريا، سيهانوك ديبو، بأن حل «الإدارة» و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، «لا يعني الإلغاء»...

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي عنصر من «داعش» تم القبض عليه في محافظة حلب خلال عملية امنية الثلاثاء (الداخلية السورية)
المشرق العربي

الأمن الداخلي السوري يوجه ضربة لخلايا «داعش» في حلب وريفها

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة نفذا عملية أمنية مشتركة في حلب وريفها لخلايا «داعش» في حلب وريفها.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي نقاش النظام الداخلي في مجلس الشعب (حساب المجلس)
المشرق العربي

بعد إلغائها... مجلس الشعب السوري يقرّ لجنة للعلاقات الخارجية باسم جديد

اللجنة المستحدثة تحمل اسم لجنة (الشؤون الدبلوماسية والقنصلية) وتتمتع بالمزايا والمهام التقليدية للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين التي سبق أن جرى إلغاؤها

«الشرق الأوسط» (دمشق)
خاص حملة أمنية بمحافظة دير الزور استهدفت مواقع تنظيم «داعش» في نوفمبر 2025 (الداخلية السورية)
المشرق العربي

خاص خليَّة يقودها سجين لبناني تنشط لتمويل «داعش» في سوريا

وجّه الأمن اللبناني ضربة استباقية لتنظيم «داعش» الإرهابي، تمثلت بتوقيف خليّة كانت تنشط بين لبنان وسوريا، وتعمل على جمع الأموال لصالح التنظيم

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي مدير الإعلام والاتصال عن المنطقة الشرقية في وزارة الدفاع السورية هلزوار إسماعيل مع فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية - قسد» (فيسبوك)
المشرق العربي

مسؤول في «الدفاع»: جميع مقاتلي «قسد» أصبحوا ضمن ألوية الجيش السوري

قال مدير الإعلام عن المنطقة الشرقية في سوريا إن المنطقة «لن تشهد حروباً بعد اليوم»، وإن المرحلة المقبلة ستركز على تأهيل الشباب علمياً وعسكرياً داخل الثكنات...

«الشرق الأوسط» (لندن)