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العالم العربي المشرق العربي

مسؤول في «الدفاع»: جميع مقاتلي «قسد» أصبحوا ضمن ألوية الجيش السوري

مدير إعلام المنطقة الشرقية تحدث عن تسليم المقار السابقة داخل المدن

مدير الإعلام والاتصال عن المنطقة الشرقية في وزارة الدفاع السورية هلزوار إسماعيل (نورث برس)
مدير الإعلام والاتصال عن المنطقة الشرقية في وزارة الدفاع السورية هلزوار إسماعيل (نورث برس)
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مسؤول في «الدفاع»: جميع مقاتلي «قسد» أصبحوا ضمن ألوية الجيش السوري

مدير الإعلام والاتصال عن المنطقة الشرقية في وزارة الدفاع السورية هلزوار إسماعيل (نورث برس)
مدير الإعلام والاتصال عن المنطقة الشرقية في وزارة الدفاع السورية هلزوار إسماعيل (نورث برس)

قال مدير الإعلام والاتصال عن المنطقة الشرقية في وزارة الدفاع السورية، هلزوار إسماعيل، إن جميع المقاتلين الذين كانوا ضمن «قسد»، من عرب وأكراد وسريان وآشوريين، أصبحوا اليوم ضمن ألوية الجيش السوري، مع استمرار عمليات الانضمام، عادّاً انضمام شباب المنطقة من «قوات سوريا الديمقراطية» إلى الجيش السوري الجديد استمراراً لمسؤوليتهم في الدفاع عن وطنهم ومناطقهم.

وأوضح إسماعيل، وفق موقع «نورث برس»، أن مقار «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» السابقة داخل المدن قد سُلّمت إلى الجهات المحلية؛ لتوظيفها في خدمة المواطنين وتعزيز مؤسسات الدولة.

المسؤول الإعلامي كان يتحدث في مقابلة بُثت، الاثنين، على فضائية «نوجه» الكردية، قال فيها إن المنطقة «لن تشهد حروباً بعد اليوم»، وإنها ستدخل مرحلة من الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تأهيل الشباب علمياً وعسكرياً داخل الثكنات، وبناء جيش محترف بعيداً عن المظاهر العسكرية داخل المدن.

عناصر تابعون لـ«قسد» (أرشيفية)

وبعد أن أشار إلى أن الحكومة الجديدة فتحت الباب أمام عودة الأكراد إلى المشاركة في الجيش ومؤسسات الدولة، أوضح أن الاعتراف الرسمي باللغة الكردية وحقوق الأكراد «عزز ثقة الشباب الكرد بالانضمام إلى الجيش والمشاركة في بناء الدولة».

وقال إسماعيل: «الكرد أصبحوا اليوم جزءاً من مجلس الشعب والجيش ومؤسسات الدولة»، معرباً عن أمله في إقرار دستور دائم يكفل الحقوق القومية للأكراد إلى جانب حقوق جميع مكونات سوريا، ويضمن عدم تكرار سياسات الإقصاء والتهميش التي عانى منها الأكراد في الماضي.

مدير الإعلام والاتصال عن المنطقة الشرقية في وزارة الدفاع السورية هلزوار إسماعيل مع فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية - قسد» (فيسبوك)

كما شدد على أن «سوريا الجديدة يجب أن تكون دولة لجميع السوريين؛ قائمة على الشراكة والمواطنة المتساوية».

ونوه بـ«الدور التاريخي للأكراد في مقاومة الانتداب الفرنسي والمشاركة في بناء الدولة السورية، قبل أن تؤدي سياسات النظام البعثي إلى إبعادهم عن مؤسسات الدولة والجيش».

يذكر أن المهندس هلزوار إسماعيل عُيّن مديراً للإعلام العسكري عن المنطقة الشرقية لدى وزارة الدفاع السورية خلال مايو (أيار) الماضي، في إطار اتفاق «الاندماج» الموقع يوم 29 يناير (كانون الثاني) 2026 بين «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» والحكومة السورية.

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