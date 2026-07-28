الإنتر وسوسييداد وإيفرتون تتصارع على «زيزي نيوم»

أبدت عدة أندية أوروبية اهتمامها بمدافع نادي نيوم الشاب ناثان زيزي، وذلك وفقاً لمصادر صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

وأكدت المصادر ذاتها أن أندية إنتر ميلان، وريال سوسييداد، وبورنموث، وكريستال بالاس، وإيفرتون، تسعى للحصول على معلومات حول مستقبل زيزي لبدء عملية التفاوض مع نادي نيوم.

وتأمل الأندية وفقاً لمصادر فرنسية فتح المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب لبحث فرص التعاقد مع المدافع، حيث لم يتم فتح أي مفاوضات حتى الآن مع نادي نيوم.

وتعاقد نادي نيوم مع زيزي، البالغ من العمر 21 عاماً، في صيف الماضي بعقد لمدة خمسة مواسم قادماً من نانت الفرنسي ويعد من أهم المواهب الفرنسية الصاعدة، ولعب في موسمه الأول مع نيوم في 32 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً وحيداً.