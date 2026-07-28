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الرياضة رياضة سعودية

النصر يعلن «هيوماين» راعياً رسمياً للفريق… ويترقب تعاقداته

أعلن نادي النصر توقيع اتفاقية رعاية مع شركة «هيوماين» لتصبح راعياً رسمياً للنادي خلال الموسم الرياضي 2026 - 2027 (نادي النصر)
أعلن نادي النصر توقيع اتفاقية رعاية مع شركة «هيوماين» لتصبح راعياً رسمياً للنادي خلال الموسم الرياضي 2026 - 2027 (نادي النصر)
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النصر يعلن «هيوماين» راعياً رسمياً للفريق… ويترقب تعاقداته

أعلن نادي النصر توقيع اتفاقية رعاية مع شركة «هيوماين» لتصبح راعياً رسمياً للنادي خلال الموسم الرياضي 2026 - 2027 (نادي النصر)
أعلن نادي النصر توقيع اتفاقية رعاية مع شركة «هيوماين» لتصبح راعياً رسمياً للنادي خلال الموسم الرياضي 2026 - 2027 (نادي النصر)

أعلن نادي النصر، الثلاثاء، توقيع اتفاقية رعاية مع شركة «هيوماين» لتصبح راعياً رسمياً للنادي خلال الموسم الرياضي 2026 - 2027، في شراكة تمتد إلى ما هو أبعد من رعاية الفريق الأول، إذ تشمل أيضاً حقوق تسمية مركز تدريبات النادي.

وأوضح النصر أنَّ الاتفاقية تأتي في إطار شراكة تجمع بين أحد أبرز الأندية السعودية، وشركة متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف توظيف التقنيات المتقدِّمة والبيانات في تطوير منظومة العمل والارتقاء بتجربة الجماهير.

وتأتي هذه الاتفاقية في توقيت مهم بالنسبة للنصر، الذي يسابق الزمن لإبرام صفقات جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، إذ من المنتظر أن تسهم الرعاية الجديدة في توفير سيولة مالية تدعم تحركات النادي خلال الفترة الحالية.

وبحسب مصادر خاصة بـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ نادي النصر حصل بالفعل مؤخراً على شهادة الكفاءة المالية، إلا أنَّ الحصول على الشهادة وحده لا يتيح للنادي تسجيل لاعبين جدد، إذ يتعين عليه أيضاً توفير السيولة المالية اللازمة لتغطية الالتزامات المرتبطة بالتعاقدات الجديدة، في ظلِّ الرقابة المالية المُشدَّدة المفروضة على النادي.

وتعمل إدارة النصر خلال الأيام الحالية على استكمال متطلبات التعاقد مع عدد من الأسماء المستهدفة، مستفيدة من الموارد المالية التي ستوفرها اتفاقية الرعاية الجديدة، بما يعزِّز فرصها في إنهاء الصفقات قبل إسدال الستار على فترة الانتقالات الصيفية.

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رياضة رياضة سعودية كرة القدم نادي النصر الدوري السعودي السعودية

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