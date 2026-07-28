البايرن لا يريد بيع لويس دياز للهلال… واللاعب يفضّل البقاء

أكد مصادر شبكة «سكاي» الألمانية وجود مهاجم بايرن ميونيخ لويس دياز في قائمة الانتقالات المختصرة لنادي الهلال خلال هذا الصيف.

كما حاول نادي الهلال التعاقد مع اللاعب الكولومبي لويس دياز، الصيف الماضي، قبل انضمامه إلى بايرن ميونيخ قادماً من ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 65.5 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب شبكة «سكاي» في ألمانيا، فإن لويس دياز يريد البقاء في بايرن ميونيخ، ولا يفكر في الانتقال في هذه المرحلة، ويرغب أيضاً بايرن ميونيخ في الاحتفاظ باللاعب الدولي الكولومبي، الذي سجل 26 هدفاً، وصنع 23 هدفاً خلال موسمه الأول مع أبطال ألمانيا.

وأغلق يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، الباب أمام الشائعات التي ربطت الجناح الكولومبي لويس دياز بالانتقال إلى الهلال، مؤكداً تمسك النادي بخدمات اللاعب. وقال في تصريحات لصحيفة «كيكر»: «سنكون أغبياء إذا بعنا دياز، أليس كذلك؟ لدينا فريق رائع حقاً. بصراحة، دعونا نبدأ الموسم، ونسجل الأهداف معاً، ثم نرى ما ستؤول إليه الأمور».