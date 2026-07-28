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الاقتصاد

«بي إس إف كابيتال» تؤسس صندوقاً بملياري دولار لتطوير «حدائق المعرفة» غرب السعودية

مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة (واس)
مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة (واس)
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«بي إس إف كابيتال» تؤسس صندوقاً بملياري دولار لتطوير «حدائق المعرفة» غرب السعودية

مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة (واس)
مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة (واس)

وقّعت «بي إس إف كابيتال»، و«مدينة المعرفة الاقتصادية»، وشركتها التابعة «الغراء العالمية للتطوير العقاري»، و«فورمن للاستثمار»، خطاب نوايا لتأسيس صندوق استثمار عقاري خاص بقيمة 7.5 مليار ريال (ملياريْ دولار)، لتطوير مشروع «حدائق المعرفة» بمدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة (غرب السعودية).

ووفق الاتفاقية الأولية، تتولى «بي إس إف كابيتال» إدارة الصندوق، في حين تشارك «الغراء العالمية للتطوير العقاري» مستثمراً، و«مدينة المعرفة الاقتصادية» مستثمراً ومطوراً مشاركاً، بينما تشارك «فورمن للاستثمار» بدور المستثمر والمطور الرئيسي.

ويستهدف الصندوق تطوير مشروع «حدائق المعرفة»، أحد المشروعات الرئيسة في «مدينة المعرفة الاقتصادية»، عبر توفير إطار استثماري وتمويلي يدعم تنفيذ مراحل المشروع، ويعزز الشراكة بين المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري.

يأتي توقيع خطاب النوايا تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الصندوق، الذي تبلغ قيمته 7.5 مليار ريال (ملياريْ دولار)، بما يدعم تطوير المشروع في المدينة المنورة، ويواكب التوسع في المشروعات العقارية والتنموية بالمنطقة.

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العقارات الاقتصاد السعودي بنوك استثمار السعودية

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