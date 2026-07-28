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صحتك

إذا كنت تعاني من تلف الأعصاب... أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي

أطعمة تدعم صحة الأعصاب وتساعد في الحفاظ على وظائفها (بيكسلز)
أطعمة تدعم صحة الأعصاب وتساعد في الحفاظ على وظائفها (بيكسلز)
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إذا كنت تعاني من تلف الأعصاب... أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي

أطعمة تدعم صحة الأعصاب وتساعد في الحفاظ على وظائفها (بيكسلز)
أطعمة تدعم صحة الأعصاب وتساعد في الحفاظ على وظائفها (بيكسلز)

تلعب التغذية دوراً مهماً في دعم صحة الجهاز العصبي، إذ يحتاج الجسم إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية للحفاظ على كفاءة الأعصاب ووظائفها. ورغم أن النظام الغذائي لا يُعد علاجاً مباشراً لتلف الأعصاب، فإن أطعمة قد تساعد في دعم عملية الإصلاح، وتقليل الالتهابات، وتعزيز تجدد الخلايا العصبية.

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي قد تدعم صحة الأعصاب، وتساعد في الحفاظ على وظائفها.

الأسماك الدهنية... مصدر غني بـ«أوميغا 3»

تُعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل، من أفضل المصادر الطبيعية لأحماض «أوميغا 3» الدهنية، التي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على بنية الخلايا العصبية وتقليل الالتهابات، مما قد يسهم في دعم صحة الأعصاب.

البيض... فيتامينات ضرورية للجهاز العصبي

يحتوي البيض على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، أبرزها فيتامين B12 والكولين، اللذان يسهمان في الحفاظ على الأغلفة الواقية للأعصاب ودعم نقل الإشارات العصبية بكفاءة.

المكسرات... دهون صحية ومضادات أكسدة

توفر المكسرات، مثل الجوز واللوز، مزيجاً من الدهون غير المشبعة، وفيتامين «هـ» ومضادات الأكسدة، وهي عناصر تساعد على حماية الخلايا العصبية من الإجهاد التأكسدي الذي قد يسرّع تلفها.

البقوليات... مصدر لفيتامينات « B»

يتميز كل من العدس والفاصوليا والحمص بالاحتواء على فيتامينات مجموعة «B»، إلى جانب البروتين والألياف، وهي عناصر تدعم إنتاج الطاقة داخل الخلايا العصبية، وتسهم في الحفاظ على وظائف الجهاز العصبي.

اللحوم والبيض والألبان... لفيتاميني «B12» و«B6»

ويُعد فيتامينا B12 وB6 من أهم الفيتامينات المرتبطة بصحة الجهاز العصبي. ويساعد فيتامين B12 في تكوين الغلاف الواقي للأعصاب، بينما يشارك B6 في إنتاج النواقل العصبية. ويمكن الحصول عليهما من اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، إضافة إلى بعض الأطعمة المدعمة.

الخضراوات الورقية... دعم متكامل للأعصاب

تحتوي الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب، على حمض الفوليك والمغنسيوم ومضادات الأكسدة، وهي مغذيات تساعد في دعم صحة الأعصاب وتقليل الالتهابات.

التوت... مضادات أكسدة تحمي الخلايا العصبية

يتميز التوت باحتوائه على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، خصوصاً الأنثوسيانينات، التي قد تساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، كما تدعم صحة الدماغ والجهاز العصبي.

نظام غذائي متوازن... أفضل وسيلة لدعم الأعصاب

لكن، لا يعتمد الحفاظ على صحة الأعصاب على نوع واحد من الأطعمة، بل على اتباع نظام غذائي متوازن يجمع بين البروتينات عالية الجودة، والدهون الصحية، والخضراوات والفواكه، والحبوب الكاملة، مع الحرص على الحصول على كميات كافية من فيتامينات B والمعادن الأساسية.

ويؤكد الخبراء أن هذه الأطعمة قد تدعم صحة الأعصاب، وتساعد الجسم على أداء وظائفه بكفاءة، لكنها لا تغني عن استشارة الطبيب عند ظهور أعراض مثل التنميل المستمر أو ضعف العضلات أو الألم العصبي، إذ قد تكون هذه الأعراض مرتبطة بحالات تحتاج إلى تشخيص وعلاج متخصص.

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