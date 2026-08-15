ليس للترطيب فقط... 8 استخدامات مفيدة للهلام النفطي

يُعد الهلام النفطي، المعروف تجارياً باسم «الفازلين»، من أكثر المنتجات البسيطة شيوعاً في العناية بالبشرة، لكنه لا يقتصر على ترطيب الجلد فحسب. فمنذ ظهوره في الأسواق قبل نحو 150 عاماً استُخدم في مجموعة واسعة من الأغراض المرتبطة بحماية البشرة، وتهدئة تهيجها.

وتعود فعاليته الأساسية إلى قدرته على تكوين طبقة عازلة فوق الجلد تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، وتقليل فقدان الماء، وهو ما يجعله مفيداً في حالات متعددة، من الجروح، وطفح الحفاضات، إلى جفاف الجلد، وتشقق الأظافر. فما أبرز استخداماته؟

يساعد على التئام الجروح

ظهر الهلام النفطي، المعروف تجارياً بـ«الفازلين»، في الأسواق منذ نحو 150 عاماً، ولا يزال من المنتجات المفضلة لدى أطباء الجلدية، نظراً إلى قدرته على حبس الماء داخل الجلد، وفقاً لموقع «ويب ميد».

وتحتاج الجروح إلى بيئة رطبة حتى تلتئم بصورة أفضل، بينما قد يستغرق شفاء الجلد الجاف والمصاب ضعف المدة المعتادة. كما يساعد هذا المرطب الزيتي على تخفيف احمرار الندبات الحديثة، وتقليل احتمالية الإصابة بالعدوى، فضلاً عن أنه لا يسبب عادةً إحساساً بالحرقة عند وضعه على الجلد.

علاج الإكزيما والصدفية

في بعض الحالات قد تواجه البشرة صعوبة في الاحتفاظ بالماء، ومنع دخول المواد الضارة إليها. وعندما تصبح البشرة شديدة الجفاف يمكن أن تتشقق، ما قد يسمح بدخول البكتيريا.

وقد يساعد الفازلين على دعم حاجز البشرة، كما يمكن أن يساعد الأدوية المستخدمة في علاج بعض الحالات الجلدية على أداء وظيفتها بصورة أفضل. كذلك يساهم في تخفيف الالتهاب، والحفاظ على رطوبة الجلد، مما قد يقلل من الحكة، والحاجة إلى الخدش.

وللحصول على أفضل النتائج يُنصح باستخدام الفازلين على البشرة وهي لا تزال رطبة، إذ يساعد ذلك على حبس الرطوبة داخل الجلد.

علاج التهاب الجلد التأتبي عند الرضع

يمكن أن يساعد الهلام النفطي على تخفيف حكة الجلد لدى حديثي الولادة، والرضع. وإذا كان التهاب الجلد التأتبي، المعروف أيضاً باسم الإكزيما، منتشراً في العائلة، فقد يكون استخدام الفازلين وسيلة اقتصادية للمساعدة في حماية بشرة الطفل، وتقليل احتمالية الإصابة بهذه المشكلة.

ويمكن البدء باستخدامه على بشرة الطفل بعد نحو ثلاثة أسابيع من الولادة، مع الحرص على تطبيقه بطريقة مناسبة لبشرة الرضيع.

الهلام النفطي المعروف تجارياً بـ«الفازلين» ظهر في الأسواق منذ نحو 150 عاماً (بيكسلز)

الوقاية من البثور

قبل الخروج لممارسة رياضة الجري يمكن وضع كمية صغيرة من الفازلين بين الفخذين، أو على الكعبين، إذ قد يساعد ذلك على تقليل الاحتكاك في المناطق التي تتلامس باستمرار أثناء الحركة.

وفي حال ظهور البثور بالفعل، يمكن أن يساعد الفازلين على تهدئة المنطقة، ودعم عملية شفائها من خلال تقليل الاحتكاك، والحفاظ على رطوبة الجلد.

علاج طفح الحفاضات

يشكل الفازلين طبقة واقية تساعد على حماية بشرة الطفل من العوامل الخارجية، بما في ذلك البول، والبراز، ولذلك يمكن استخدامه بين مرات تغيير الحفاض إذا أُصيب الطفل بطفح جلدي.

ويفضله أطباء الجلدية، لأنه لا يحتوي على العطور، أو المواد الحافظة، ما يجعله خياراً لطيفاً على بشرة الأطفال، وكذلك على أيدي الأمهات أثناء استخدامه بصورة متكررة.

ولا توجد أدلة علمية تثبت أن كريمات طفح الحفاضات باهظة الثمن أفضل من الفازلين. ومع ذلك لا يعني هذا بالضرورة ضرورة التخلي عن تلك الكريمات؛ فإذا كنتِ تفضلين ملمس كريم معين، أو رائحته، فيمكنك الاستمرار في استخدامه.

الوقاية من حروق الرياح

يمكن للفازلين أن يساعد على حماية البشرة من تأثيرات الرياح، والطقس البارد، وذلك من خلال وضع طبقة رقيقة منه على المناطق التي قد تكون معرضة للهواء والبرد.

ويمكن كذلك وضع كمية صغيرة منه أسفل الأنف إذا كان الجلد في هذه المنطقة قد أصبح جافاً نتيجة الإصابة بالرشح، أو كثرة مسحه.

لكن يُنصح بتجنب استخدام الفازلين على المناطق المعرضة لظهور حب الشباب، لأنه قد يحبس البكتيريا والزيوت داخل الجلد، مما قد يؤدي إلى تفاقم ظهور البثور لدى بعض الأشخاص.

مرطب للعينين

يتميز الجلد المحيط بالعينين برقته الشديدة، ولذلك يكون أكثر عرضة للتهيج. ويمكن لوضع طبقة رقيقة من الفازلين أن يوفر ترطيباً إضافياً لجفون العينين، كما يمكن استخدامه بطريقة مناسبة لإزالة مكياج العيون.

ومع ذلك يجب الحرص على عدم دخول الفازلين إلى داخل العين. فعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يسبب رد الفعل التحسسي، فإن وصوله إلى العين قد يزيد من نمو البكتيريا فيها، لذلك ينبغي استخدامه بحذر حول هذه المنطقة.

مرطب للأظافر

ليس من الضروري استخدام كريمات باهظة الثمن للحفاظ على صحة الأظافر، ومظهرها. فالفازلين يمكن أن يساعد على ترطيب أجزاء اليد المختلفة، بما في ذلك الجلد المحيط بالأظافر.

وإذا كانت أظافركِ هشة، فقد يساعد الفازلين على ترطيبها، وملء بعض التشققات، ومعالجة الخشونة، وتنعيمها. وإذا كنتِ تحرصين على إجراء جلسات مانيكير بانتظام، فقد ترغبين في وضع كمية صغيرة من الفازلين بعد جلسة العناية التالية.

وللحصول على أفضل استفادة منه، احرصي أولاً على أن تكون الأظافر رطبة قليلاً، ثم ضعي الفازلين، إذ يساعد ذلك على حبس الماء، والحفاظ على رطوبة الأظافر والجلد المحيط بها.