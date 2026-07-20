ما تأثير شرب القرفة قبل النوم في الوزن وجودة النوم؟

قد يُساعد تناول مشروب دافئ بالقرفة قبل النوم على إدارة الوزن من خلال تثبيت مستوى السكر في الدم طوال الليل وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل. كما قد يُساعد على النوم عن طريق تعزيز الاسترخاء، على الرغم من أن الأدلة على ذلك محدودة. للاستخدام اليومي، يُنصح باختيار قرفة سيلان لتجنب زيادة الكومارين.

ما القرفة؟

تصنع القرفة عن طريق قطع سيقان أشجار القرفة، ثم يُستخرج اللحاء الداخلي وتُزال الأجزاء الخشبية.

وتعود رائحة القرفة ونكهتها المميزة إلى الجزء الزيتي منها، الغني جداً بمركب سينامالدهيد. وقد يكون هذا المركب مسؤولاً عن عديد من فوائد القرفة الصحية والتمثيل الغذائي، وفقاً لما ذكره موقع «هيلث لاين» المعنيّ بالصحة.

القرفةو إنقاص الوزن

وفقاً لمراجعة وتحليل بحثي موثوق به نُشر عام 2022، قد يُساعد تناول مكملات القرفة على خفض مؤشر كتلة الجسم (BMI) والوزن.

قد يرتبط ارتفاع وزن الجسم ببعض المشكلات الصحية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

مع ذلك، تُشير المراجعة إلى أن فوائد تناول مكملات القرفة قد تكون أكبر عند استهلاك 3 غرامات أو أكثر يومياً. قد لا يكون هذا المستوى آمناً للجميع، إذ تحتوي قرفة كاسيا، وهي النوع الأكثر شيوعاً، على كميات كبيرة من الكومارين، الذي قد يُؤدي إلى آثار جانبية مثل تلف الكبد عند تناول جرعات عالية، وفقاً لما ذكره موقع «هيلث لاين» المعنيّ بالصحة.

تحتوي قرفة سيلان على نسبة أقل بكثير من الكومارين، لذا قد تكون أكثر أماناً للاستهلاك اليومي.

وتعمل القرفة كمحفز للإنسولين، مما يساعد على منع تقلبات الغلوكوز الليلية والحفاظ على استقرار مستويات الإنسولين. يمكن أن تعوق مستويات الإنسولين المرتفعة حرق الدهون، لذا فإن الحفاظ عليها تحت السيطرة طوال الليل يدعم صحة التمثيل الغذائي. كما أنها تعمل على كبح الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، يمكن للحلاوة الطبيعية للقرفة أن تُشبع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، مما يمنعك من تناول الوجبات الخفيفة بعد العشاء.

وقد تدعم مركبات مثل سينامالدهيد (الموجودة في القرفة)، عملية توليد الحرارة وتكسير الخلايا الدهنية. مع ذلك، فهو ليس حارق دهون بمفرده، ويعمل بشكل أفضل عند استخدامه مع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

تأثير القرفة على النوم

تعزز القرفة الاسترخاء، حيث يمكن أن يكون شرب كوب دافئ ومهدئ من الشاي المتبّل بمنزلة طقس مهدِّئ قبل النوم، يُرسل إشارة إلى الدماغ بأن الوقت قد حان للاسترخاء.

كما أنها تدعم النواقل العصبية، وتشير بعض الدراسات الأولية على الحيوانات وفي المختبر إلى أن مستخلص القرفة يمكن أن يؤثر على النواقل العصبية مثل السيروتونين والميلاتونين، على الرغم من أن هذه التأثيرات المحددة المعززة للنوم لم يتم إثباتها بشكل كامل في التجارب البشرية.

ولتحضير كوب من القرفة؛ قمْ بنقع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة (أو عود قرفة واحد) في كوب من الماء الساخن لمدة 10-15 دقيقة. يمكنك إضافة عصرة ليمون أو رشة صغيرة من العسل الخام لإضفاء نكهة.

وتعد القرفة آمنة عموماً بكميات قليلة، لكن تناول كميات كبيرة منها -خصوصاً من نوع الكاسيا الشائع- قد يؤدي إلى مشكلات في الكبد أو تفاعلات دوائية. استشرْ طبيبك دائماً إذا كنت تتناول أدوية.

أيُّ نوع هو الأفضل؟

قد تتمتع جميع أنواع القرفة بفوائد صحية، لكن قرفة كاسيا قد تسبب مشكلات عند تناولها بكميات كبيرة نظراً إلى احتوائها على نسبة عالية من الكومارين. وقد تسهم الجرعات الكبيرة من الكومارين في مشكلات صحية مثل تلف الكبد.

تُعدّ قرفة سيلان (القرفة الحقيقية) أفضل في هذا الصدد لأنها تحتوي على نسبة أقل بكثير من الكومارين مقارنةً بقرفة كاسيا.

مقارنةً بقرفة سيلان، تُعد قرفة كاسيا عموماً أرخص سعراً وأكثر توفراً. مع ذلك، قد تجد قرفة سيلان في بعض متاجر الأغذية الصحية أو عبر الإنترنت.