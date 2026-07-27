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الاقتصاد

«هيئة العقار» تربط المستثمرين الدوليين بالفرص والمطورين في السوق السعودية

تحضر شريكاً استراتيجياً بمعرض في لندن نهاية أغسطس المقبل يجمع المطورين والجهات التنظيمية ورؤوس الأموال العالمية

«هيئة العقار» تربط المستثمرين الدوليين بالفرص والمطورين في السوق السعودية
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«هيئة العقار» تربط المستثمرين الدوليين بالفرص والمطورين في السوق السعودية

«هيئة العقار» تربط المستثمرين الدوليين بالفرص والمطورين في السوق السعودية

تستهدف الهيئة العامة للعقار السعودية التعريف بالفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع العقاري في المملكة، وربط المستثمرين الدوليين بالمطورين، والجهات التنظيمية، عبر حضورها شريكاً استراتيجياً في «معرض العقارات السعودية الفاخرة»، الذي تستضيفه لندن خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس (آب) المقبل.

وتأتي المشاركة في وقت تعمل فيه السعودية على تعزيز جاذبية سوقها العقارية أمام رؤوس الأموال الدولية، وبالتوازي مع تطور البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتوسيع قنوات الاستثمار، والتملك، بما يتيح للمستثمرين الاطلاع بصورة مباشرة على الفرص المتاحة، والأطر المنظمة لها.

مشاركة دولية

ويقام المعرض في فندق «ذا بينينسولا» في العاصمة البريطانية، وبمشاركة مستثمرين، وصناديق استثمار، ومكاتب عائلية، ومطورين عقاريين، إلى جانب جهات حكومية، ومؤسسات مالية، واستشارية.

وتشارك الهيئة في المعرض من خلال جناح «عقارات السعودية»، البوابة الإلكترونية الرسمية لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية، وورش عمل متخصصة تستعرض البيئة التنظيمية للقطاع، وممكنات الاستثمار، وفرص النمو في السوق، فضلاً عن الإجراءات المرتبطة برحلة الاستثمار والتملك العقاري في السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف الهيئة ورشة عمل متخصصة حول رحلة الاستثمار العقاري في المملكة، كما تشارك في جلسات تناقش مستجدات البيئة التنظيمية والتشريعية، ودورها في تعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ودعم النمو المستدام للسوق العقارية.

حوار مباشر

وتتيح مشاركة الهيئة حواراً مباشراً بين المستثمرين الدوليين والجهات المعنية بالقطاع، والتعرف على التطورات التنظيمية والتشريعية، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية، والمشاريع العقارية السعودية المعروضة أمام رؤوس الأموال العالمية.

وقالت فيكتوريا لون، الشريك المؤسس ومديرة «معرض العقارات السعودية الفاخرة»، إن وجود الهيئة العامة للعقار شريكاً استراتيجياً «يرسخ مكانة المعرض كمنصة استثمارية مدعومة بالسياسات والتنظيمات»، ويمنح المستثمرين الدوليين فرصة للوصول المباشر إلى الجهة التنظيمية، والتعرف على مستقبل الاستثمار الأجنبي في السوق العقارية السعودية.

وأضافت أن المؤتمر والجلسات الحوارية المغلقة التي تستضيفها الهيئة تمثل فرصة لرؤوس الأموال العالمية للتواصل المباشر مع الجهات المعنية في المملكة، ومناقشة الفرص، والتطورات التي تشهدها السوق.

المشاريع العقارية

ويستهدف المعرض استعراض المشاريع العقارية السعودية أمام المستثمرين العالميين، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين المطورين السعوديين والمؤسسات الاستثمارية الدولية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نخبة من المستثمرين العالميين، وصناديق الاستثمار، والمكاتب العائلية، والشركات المتخصصة في القطاع العقاري، إلى جانب جهات حكومية، ومؤسسات مالية واستشارية، بما يدعم حضور السوق السعودية على خريطة الاستثمارات العقارية الدولية.

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