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الاقتصاد

السعودية: «الهيئة الملكية» تكشف ملامح توسع عمراني في شمال شرقي الرياض

مخطط أولي على مساحة 456 كيلومتراً مربعاً يوازن بين السكن والاقتصاد والترفيه والطبيعة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
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TT

السعودية: «الهيئة الملكية» تكشف ملامح توسع عمراني في شمال شرقي الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أنهت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إعداد المخطط العام الأولي للمنطقة الواقعة شمال شرقي العاصمة السعودية، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 456 كيلومتراً مربعاً، في خطوة تستهدف تنظيم أحد مسارات النمو المستقبلي للمدينة، ومواكبة التوسع العمراني والسكاني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده.

ويقع نطاق المخطط في منطقة استراتيجية ترتبط بمطار الملك خالد الدولي ووادي السلي، إضافة إلى طريقَي الدمام والجنادرية، بما يعزز تكاملها مع شبكة الحركة والمناطق الحيوية في العاصمة.

ويضع المخطط تصوراً عاماً لاستخدامات الأراضي، مستنداً إلى نموذج حضري طويل الأمد يسمح بالتوسع على مراحل، وتطوير مجتمعات متكاملة تجمع بين السكن والخدمات اليومية، مع توزيع متوازن للمناطق السكنية والاقتصادية والترفيهية والطبيعية.

ويأتي إعداد المخطط ضمن مسار التخطيط طويل المدى لتوسع الرياض، في وقت تشهد فيه العاصمة تحولات واسعة دفعت بنموها العمراني والسكاني والاقتصادي، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات كبرى وتطوير البنية التحتية والخدمات الحضرية.

ويركز التصور على رفع جودة الحياة في المناطق الجديدة، وتعزيز المساحات الخضراء، والحفاظ على الأودية الطبيعية، وربط مختلف الاستخدامات ضمن نسيج حضري متوازن، بما يتيح استيعاب الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة وتنظيم امتدادها العمراني.

وقال المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إن المخطط العام الأولي للمنطقة الواقعة شمال شرقي الرياض يمثل «خطوة تخطيطية مهمة ضمن مسار تطوير العاصمة»، ويعكس عمل الهيئة على استشراف احتياجات المدينة، وتنظيم توسعها، وإعداد مخططات طويلة المدى تواكب نموها.

وشددت الهيئة على أن المخطط يمثل مرحلة تخطيطية أولية، ولا يعد إعلاناً عن مشروع تنفيذي جديد، موضحة أنه ستتبعه مراحل أخرى تشمل إعداد مخططات تفصيلية للمناطق المختلفة من جانب الجهات ذات العلاقة.

وأضافت أن أي تطورات مرتبطة بالمخطط أو مراحله اللاحقة، سيُعلن عنها عبر القنوات الرسمية للهيئة والجهات المختصة.

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