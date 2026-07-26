«المطاحن الحديثة» ترفع أرباحها 7.6 %

ارتفع صافي أرباح شركة «المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية» بنسبة 7.6 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، ليبلغ 53.4 مليون ريال (14.2 مليون دولار)، مقارنة مع 49.7 مليون ريال (13.2 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من نمو المبيعات، رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية وتكاليف التمويل.

وقالت الشركة، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، الأحد، إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 19.6 في المائة إلى 297 مليون ريال (79.2 مليون دولار)، مقابل 248.2 مليون ريال (66.2 مليون دولار) في الربع المماثل من عام 2025، نتيجة نمو الكميات المبيعة في الفئات الرئيسية الثلاث، وتحسن مزيج المنتجات في فئة الدقيق، إلى جانب ارتفاع متوسط أسعار البيع في فئتي النخالة والأعلاف.

كما ارتفع سهم «المطاحن الحديثة» بنسبة 0.50 في المائة، عقب إعلان النتائج المالية، ليصل إلى 29 ريالاً.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 18.9 في المائة مقارنة مع 65.9 مليون ريال (17.6 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي.

وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 3.5 في المائة إلى 119.3 مليون ريال (31.8 مليون دولار)، مقارنة مع 115.3 مليون ريال (30.7 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعاً بنمو الإيرادات، الذي قابله جزئياً ارتفاع أسعار السلع والمصروفات التشغيلية وتكاليف التمويل.

كما زادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول بنسبة 12.8 في المائة إلى 578.2 مليون ريال (154.2 مليون دولار)، مقابل 512.4 مليون ريال (136.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2025، مدفوعة بارتفاع الكميات المبيعة في الفئات الرئيسية الثلاث، وتحسن مزيج منتجات الدقيق، وارتفاع متوسط أسعار بيع النخالة والأعلاف.

وفي بيان منفصل، أعلن مجلس إدارة الشركة الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2026، بإجمالي 81 مليون ريال (21.6 مليون دولار)، بواقع ريال واحد للسهم، بما يعادل 100 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.

وأوضحت الشركة أن أحقية التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول 6 أغسطس (آب) 2026، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح في 25 أغسطس (آب) 2026.