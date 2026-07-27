بنزيمة: زيدان أسطورة ويستحق المهمة

أبدى كريم بنزيمة سعادته البالغة بالأنباء المتداولة حول قرب الإعلان الرسمي عن تعيين زين الدين زيدان مديراً فنياً للمنتخب الفرنسي.

وقال بنزيمة في مقابلة مع منصة «كونبيني»، الاثنين: «إنه أسطورة، وهو بالنسبة لي بمثابة أخ أكبر. هل أنا سعيد بأنه سيصبح مدرباً للديوك؟ لا أعلم ما إذا كان هو بالفعل، ولكن إن كان هو، فنعم، أنا سعيد للغاية حقاً».

وتأتي تصريحات بنزيمة، مهاجم الهلال السعودي، في وقت يستعد فيه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لعقد مؤتمر صحافي، الثلاثاء، للكشف عن هوية المدير الفني الجديد عقب رحيل ديديه ديشان الذي أمضى 14 عاماً في منصبه بين عامي 2012 و2026.

ويُعدّ زيدان، البالغ من العمر 54 عاماً، المرشح المنتظر بعد فترة غياب عن التدريب استمرت 5 سنوات منذ انتهاء ولايته الثانية مع ريال مدريد عام 2021.

وخاض بنزيمة تحت قيادة زين الدين زيدان 217 مباراة في النادي الملكي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 108 أهداف وصنع 48 هدفاً، وتوّجا معاً بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني ولقبين في كأس العالم للأندية.