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الرياضة رياضة عالمية

كلوب يلغي كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي للمدربين حتى لا يسرق الأضواء

يورغن كلوب (إ.ب.أ)
يورغن كلوب (إ.ب.أ)
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كلوب يلغي كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي للمدربين حتى لا يسرق الأضواء

يورغن كلوب (إ.ب.أ)
يورغن كلوب (إ.ب.أ)

قرر يورغن كلوب إلغاء الكلمة الافتتاحية التي كان من المقرر أن يلقيها في المؤتمر الدولي للمدربين، وذلك عقب تعيينه مديراً فنياً للمنتخب الألماني.

واعتذر المدرب البالغ من العمر 59 عاماً، عن هذا القرار عبر رسالة مصورة في افتتاح المؤتمر الذي يستمر لـ3 أيام في مدينة ماينز بمشاركة نحو 1400 مدرب.

وأوضح كلوب أنه فضّل عدم تصدر عناوين الصحف مجدداً في بداية مشواره دون أن يخوض أي مباراة مع الفريق بعد، مشيراً إلى أنه وجد من الحكمة الامتناع عن الحديث في الموضوع الذي كان ينوي طرحه.

وكان من المفترض أن يدور موضوع كلمة كلوب حول صعوبة الاستمرار في مهنة التدريب مقارنة بسهولة الوصول إليها، حيث كان يعتزم الحديث عن مسيرته التدريبية وكيفية البقاء لفترات طويلة مع الأندية التي دربها.

وأعرب كلوب عن خشيته من أن تلاحقه تلك التصريحات خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مؤكداً أن تركيزه الحالي منصب بالكامل على إثبات قدرته على النجاح والاستمرار في منصبه الجديد.

وتولى مدرب ماينز وبوروسيا دورتموند وليفربول السابق، منصب المدير الفني للمنتخب الألماني يوم الجمعة الماضي، بموجب عقد يمتد حتى عام 2030.

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