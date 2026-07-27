السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرات قادمة من الأراضي العراقية

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمرت، الاثنين، عدداً من المسيّرات قادمة من الأراضي العراقية.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية أن المسيّرات التي تم اعتراضها وتدميرها خلال الساعات الماضية حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.

وبيّن اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكداً على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءات بطائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من داخل الأراضي العراقية، مؤكدة تمسك المملكة بحقها في حماية أمنها وسيادتها، والرد على مصادر العدوان وردع المعتدين.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية جميع الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام أراضيها منطلقاً لأي اعتداءات تستهدف المملكة، بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون تكرار مثل هذه الهجمات.