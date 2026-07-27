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الاقتصاد

السوق السعودية تستقر بدعم القطاعات القيادية

مستثمر يتابع الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
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السوق السعودية تستقر بدعم القطاعات القيادية

مستثمر يتابع الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الاثنين على ارتفاع طفيف بنقطتين ليغلق عند 10769 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال.

وسجَّل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 10824 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى عند 10741 نقطة.

وارتفع سهم «أكوا» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 192.10 ريال، كما صعدت أسهم «بي إس إف» و«البحري» و«الصناعات الكهربائية» و«مجموعة إم بي سي» و«الدوائية» و«علم» و«إس تي سي»، بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وقفز سهم «بترو رابغ» بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 15.92 ريال، عقب إعلان الشركة تحقيق أرباح خلال الربع الثاني من عام 2026.

في المقابل، تراجعت أسهم «سابك» و«الحفر العربية» و«جبل عمر» و«البحوث والإعلام» و«سدافكو» و«المملكة» و«السعودي الألماني» بنسب تراوحت بين 1 و4 في المائة.

وتصدَّر سهم «أسمنت العربية» قائمة الأسهم المتراجعة بانخفاض 6 في المائة ليغلق عند 22.11 ريال، بعد إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026.

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