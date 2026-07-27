عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:10 دقيقه
العالم العربي الخليج

محمد بن سلمان وبيرنهام يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام (أ.ف.ب)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام (أ.ف.ب)
TT
TT

محمد بن سلمان وبيرنهام يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام (أ.ف.ب)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام (أ.ف.ب)

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ ولي العهد السعودي، خلال اتصال هاتفي، رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد، ومنوهاً بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين وشعبيهما. فيما عبّر بيرنهام عن شكره للأمير محمد بن سلمان على مشاعره النبيلة.

وأعرب بيرنهام عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكداً دعم بريطانيا لأمن السعودية وسيادتها.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، مجالات التعاون القائم بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، فجر الاثنين.

مواضيع
أخبار السعودية محمد بن سلمان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ولي العهد السعودية بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«السعودية للشحن» تدشن خطاً جوياً مباشراً بين الرياض وملبورن

الاقتصاد إحدى طائرات شركة «السعودية للشحن» (الشرق الأوسط)

«السعودية للشحن» تدشن خطاً جوياً مباشراً بين الرياض وملبورن

أعلنت شركة «السعودية للشحن» إطلاق خط جوي منتظم جديد يربط الرياض ومدينة ملبورن الأسترالية...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تضمنت الأعمال توثيق المواقع وإدراجها في سجل التراث العمراني وتركيب لوحات تعريفية تحمل رمزاً رقمياً (QR Code) (واس)
يوميات الشرق

السعودية: تسجيل 180 معلماً للتراث العمراني الحديث في الرياض

أنجزت «هيئة التراث»، في السعودية، أعمال تسجيل وترميز 180 معلماً للتراث العمراني الحديث في مدينة الرياض، ضمن جهودها الرامية إلى تسجيل التراث العمراني الحديث.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصنع شركة «المطاحن الحديثة» (الشركة)
الاقتصاد

«المطاحن الحديثة» ترفع أرباحها 7.6 %

ارتفع صافي أرباح شركة «المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية» بنسبة 7.6 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، ليبلغ 53.4 مليون ريال (14.2 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية (واس)
الاقتصاد

السعودية تعالج 1274 طلب إعفاء جمركي لدعم الصناعة المحلية

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1274 طلباً لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال يونيو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
كتب علامة اللغة العربية مازن المبارك عضو مجمع اللغة العربية في دمشق (مواقع)
كتب

رحيل مازن المبارك «شيخ النحاة» في دمشق

نعى مجمع اللغة العربية بدمشق الدكتور مازن المبارك، عضو المجمع، مشيداً بمسيرته الحافلة في خدمة اللغة العربية وتعليمها، وبإرثه العلمي والأكاديمي الذي تركه، مؤكداً

«الشرق الأوسط» (دمشق)