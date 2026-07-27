محمد بن سلمان وبيرنهام يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ ولي العهد السعودي، خلال اتصال هاتفي، رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد، ومنوهاً بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين وشعبيهما. فيما عبّر بيرنهام عن شكره للأمير محمد بن سلمان على مشاعره النبيلة.

وأعرب بيرنهام عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكداً دعم بريطانيا لأمن السعودية وسيادتها.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، مجالات التعاون القائم بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، فجر الاثنين.