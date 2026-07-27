زيدان يحقق «الحلم» الثلاثاء بتعيينه رسمياً مدرباً لفرنسا

سيكون المنتخب الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء على موعد مع تسمية مدربه الجديد خليفة لديدييه ديشان الذي أمضى 14 سنة ناجحة في هذا المنصب، مع الإعلان المتوقع عن تعيين زين الدين زيدان لتولي المهمة.

مع قدر محدود جداً من التشويق، يتجه رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو للإعلان رسمياً عن تسمية بطل مونديال 1998 خليفة بديهي لديشان الذي قاد «الزُّرق» إلى لقب مونديال 2018 ووصافة نسخة 2022، قبل أن ينهي المغامرة الطويلة بنيل المركز الرابع في نسخة 2026 التي اختتمت في 19 الحالي.

صانع الألعاب السابق، البالغ 54 عاماً، سيصبح أخيراً مدرباً للمنتخب. ولم يُخف زيدان يوماً اهتمامه بهذا المنصب؛ إذ كان اسمه يظهر في الواجهة بانتظام كلما طُرح احتمال رحيل زميله السابق في المنتخب، لا سيما قبل مونديالَي 2018 و2022؛ لكنه احتاج إلى بضع سنوات إضافية من الصبر كي يحقق مراده، بعد قرار ديشان إنهاء مغامرته الطويلة مع «الزُّرق».

وقال زيدان في مايو (أيار) 2025 على هامش فعالية نظمتها شركة «أديداس» للمستلزمات الرياضية التي ترعاه: «أشعر بأني أتمتع بالشرعية في منتخب فرنسا؛ حيث لعبت وقضيت قرابة 12 أو 13 أو 14 عاماً لاعباً. إنه بالطبع حلم، وأتطلع إليه بفارغ الصبر».

وأقر ديالو نفسه في مارس (آذار) في تصريحات لصحيفة «لو فيغارو» بأنه يعرف بالفعل هوية خليفة ديشان، من دون أن يذكر اسم زيدان، ولكنه رسم صورة تنطبق عليه عندما تحدث عن «شخصية تستوفي كثيراً من المعايير، ويمكنها أيضاً أن تحظى بتأييد الفرنسيين».

ولم تقتصر شرعية زيدان على مسيرته لاعباً، بعدما دخل التاريخ بفضل هدفيه في نهائي كأس العالم 1998 أمام البرازيل.

وبعد أن أصبح مدرباً، لم يتولَّ زيدان سوى تدريب فريق واحد هو ريال مدريد الإسباني، ناديه السابق والمفضل.

لكن هذه التجربة الوحيدة كانت ناجحة إلى حد بعيد خلال فترتيه مع النادي (2016-2018 و2019-2021)، لا سيما بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية (2016 و2017 و2018).

ومنذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، بقي «زيزو» من دون منصب، منتظراً أن يصبح ثالث بطل للعالم من منتخب 1998 يتولى تدريب «الزُّرق»، بعد زميليه السابقين لوران بلان (2010-2012) ثم ديشان (2012-2026).

لكن رغم كل الرصيد الذي يتمتع به، تبدو المهمة صعبة لخلافة ديشان الذي وُصفت طريقة لعبه أحيانا بالحذرة، ولكنه تألق في البطولات الكبرى بإحراز كأس العالم (2018)، وبلوغ النهائي (2022)، ونصف النهائي (2026)، إضافة إلى نهائي كأس أوروبا (2016).

ومن المنتظر، حسب صحيفة «ليكيب» أن يضم زيدان إلى جهازه الفني اثنين من أبطال 1998، هما حارس المرمى السابق فابيان بارتيز والمهاجم برنار ديوميد.

وسيبدأ زيدان الذي خاض 108 مباريات بألوان المنتخب سجَّل خلالها 31 هدفاً، مهامه الجديدة بدءاً من سبتمبر (أيلول) في دوري الأمم الأوروبية.

وستُقام المباراة الأولى للمنتخب الفرنسي الذي لا يزال متأثراً بهزيمته القاسية أمام إنجلترا (4-6) في مباراة المركز الثالث لمونديال 2026، في 25 سبتمبر في تركيا.