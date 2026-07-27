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فان دي فين: «موجة الإنفاق الكبيرة تظهر طموح توتنهام»

ميك فان دي فين (رويترز)
ميك فان دي فين (رويترز)
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فان دي فين: «موجة الإنفاق الكبيرة تظهر طموح توتنهام»

ميك فان دي فين (رويترز)
ميك فان دي فين (رويترز)

قال المدافع الهولندي ميك فان دي فين إنه بعد الكآبة الناجمة عن احتلال توتنهام هوتسبير المركز 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسمين متتاليين، أدى الإنفاق القياسي على التعاقدات خلال فترة الانتقالات الحالية إلى تغيير الأجواء في النادي اللندني.

ولم ينج توتنهام من الهبوط إلا في الجولة الأخيرة الموسم الماضي، لكن رغبة المدرب روبرتو دي تسيربي في أن يمده النادي باللاعبين اللازمين لبناء «فريق أحلامه» قد تحققت بفضل إنفاق بلغ 237 مليون جنيه إسترليني (316 مليون دولار).

وانضم لاعبا الوسط ساندرو تونالي وماتيوس فرنانديز من نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد على التوالي، بينما انضم زميل فان دي فين في دفاع هولندا يان بول فان هيكه من برايتون آند هوف ألبيون، ومن المتوقع إبرام مزيد من الصفقات.

وقال فان دي فين (25 عاماً) لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في سيدني، حيث يخوض توتنهام جولة إعدادية للموسم الجديد: «من الجيد حقاً أن ترى أن النادي قد أجرى بعض التغييرات. يمكنك أن ترى أن النادي لديه طموح جديد. هذا أمر مهم جداً للاعبين الذين قضوا وقتاً طويلاً هنا. كان الموسم الماضي مرهقاً وغير مقبول من جانبنا، لذلك فإن ترك كل ذلك وراءنا والدخول للموسم الجديد بروح جديدة يعني الكثير».

وقال فان دي فين أيضاً إن «أسلوب لعب توتنهام الممل الموسم الماضي سيتم استبداله من خلال فلسفة جديدة».

وأضاف: «أعتقد أن اللعب سيكون أكثر استحواذاً على الكرة، وسيتمحور أكثر حول لعب كرة القدم. أعتقد أيضاً أن المشاهدة ستكون أكثر متعة للجماهير، لأننا سنقدم كرة هجومية. هذا شيء كنا بحاجة إليه، لأن الجميع كان يشعر ببعض الإحباط. إنه (دي تسيربي) يجلب كثيراً من الطاقة الإيجابية، ومنذ فترة الإعداد للموسم الجديد كان لدينا الوقت الكافي لدمج أسلوبه في الفريق. وهذا أمر ممتع حقاً».

وتولى دي تسيربي المسؤولية قبل سبع مباريات على نهاية الموسم الماضي، وفاز بثلاث منها ليحتل توتنهام المركز 17 بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد الذي جاء في المركز 18 ليهبط للدرجة الثانية.

ويواجه توتنهام فريق سيدني إف سي يوم الأربعاء المقبل.

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