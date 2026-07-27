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الرياضة رياضة عالمية

مارتينيز: الحملة الموجهة ضد المنتخب الأرجنتيني غير مبررة

ليساندرو مارتينيز (أ.ف.ب)
ليساندرو مارتينيز (أ.ف.ب)
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مارتينيز: الحملة الموجهة ضد المنتخب الأرجنتيني غير مبررة

ليساندرو مارتينيز (أ.ف.ب)
ليساندرو مارتينيز (أ.ف.ب)

أبدى المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز انزعاجه الشديد من الانتقادات الحادة التي وُجهت لمنتخب بلاده، عقب خسارة نهائي «كأس العالم 2026» أمام إسبانيا بهدف دون رد، مؤكداً أن الحملة الموجهة ضد الفريق غير مبرَّرة ولا تستند إلى أي أساس.

وأوضح مدافع مانشستر يونايتد، لصحيفة «أوليه» الأرجنتينية: «لديّ مشاعر متضاربة، وأشعر بالغضب لأن هذا الكره غير مبرَّر تماماً. أرى زملائي يقاتلون في الملعب والجماهير تدعمنا، ثم يتهموننا بالتكبر، وهو ما يعكس حقيقة من يقول ذلك وليس حقيقتنا، فقد أظهرنا دائماً احتراماً كبيراً لجميع منافسينا».

كما نفى مارتينيز الاتهامات المتعلقة بتجاهل المنتخب الإسباني أثناء ممر الشرف، مشيراً إلى أن اللاعبين صافحوا لاعبي المنتخب الإسباني والجهاز الفني، وأن توجيه أجسادهم نحو المدرجات كان بهدف توجيه التحية للمشجعين واحتراماً لدعمهم الممتد.

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رياضة كرة القدم كأس العالم الأرجنتين

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