نيمار ينفي تقارير عن خلافات داخل غرفة ملابس سانتوس

عبر نيمار دا سيلفا عن استيائه الشديد من التقارير التي تحدثت عن نشوب مشادة بينه وبين مجموعة من اللاعبين الشباب في استراحة ما بين الشوطين خلال مباراة فريقه سانتوس أمام شابيكوينسي، السبت الماضي بالدوري البرازيلي لكرة القدم.

وأكد نيمار، في رسالة فيديو عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، أن الحديث عن وجود توترات داخل غرفة الملابس ليس سوى معلومات مغرضة وكاذبة.

وأوضح النجم البرازيلي: «إذا كان عليّ توجيه اللوم لأي شخص داخل غرفة الملابس، أياً كان هذا الشخص، فهذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم، وهو طبيعي أيضاً في أي فريق يسعى إلى تحقيق الفوز. أنتم الذين تكتبون هذه المقالات المغرضة والكاذبة لا تعرفون شيئاً عن ذلك، ولا تعرفون ما كرة القدم».

واستعاد نيمار حاسة التهديف سريعاً رفقة سانتوس عقب مشاركته في «مونديال 2026»، حيث تمكن المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً من تسجيل هدفي اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2 - 2 أمام شابيكوينسي.

وتحدثت شبكة «غلوبو» البرازيلية عن وقوع مشادة بينه وبين عدد من زملائه الشباب بين الشوطين.