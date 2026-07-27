الفلبين: الوقت حان للنظر في إنتاج الطاقة النووية

اعتبر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، الاثنين، أن «الوقت ربما حان» لبلاده للتفكير مجدداً في إنتاج الطاقة النووية، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط، وارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء.

وقال ماركوس، في خطاب متلفز: «ربما حان الوقت للتفكير مجدداً في إنتاج الطاقة النووية»، متعهداً بضمان «أن تكون آمنة... وأن يتم توضيح فوائد الطاقة النووية بشكل جلي».

ويمر نحو 30 في المائة من واردات الفلبين من النفط الخام عبر مضيق هرمز، بينما تأتي الكميات المتبقية من مصافٍ آسيوية تعتمد بدورها على الخام الوارد من الشرق الأوسط.

وكان يمر نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز من مضيق هرمز، قبل بدء حرب إيران، التي أثرت تداعياتها بشكل كبير على إمدادات الطاقة العالمية، خاصة في آسيا.