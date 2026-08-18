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بوستيكوغلو: عقلية لاعبي النصر صنعت العودة أمام الدرعية

الأسترالي آنج بوستيكوغلو، مدرب النصر (الشرق الأوسط)
الأسترالي آنج بوستيكوغلو، مدرب النصر (الشرق الأوسط)
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بوستيكوغلو: عقلية لاعبي النصر صنعت العودة أمام الدرعية

الأسترالي آنج بوستيكوغلو، مدرب النصر (الشرق الأوسط)
الأسترالي آنج بوستيكوغلو، مدرب النصر (الشرق الأوسط)

شدد الأسترالي آنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، على أهمية البداية الإيجابية لفريقه، رغم خوضه المباراة بعد يومين فقط من مواجهته السابقة، مقارنة بأربعة أيام حصل عليها الدرعية للتحضير.

وأوضح بوستيكوغلو أن النصر استقبل هدفًا مبكرًا، إلا أن رد فعل اللاعبين والعقلية التي ظهروا بها ساعدت الفريق على العودة والسيطرة على مجريات المباراة وتحقيق الانتصار.

وعن إمكانية الاستعانة بلاعبي فريق تحت 21 عامًا خلال الفترة المقبلة، أكد مدرب النصر أن اختياراته لا تعتمد على العمر، وإنما على مستوى اللاعب وما يقدمه في التدريبات، مشيرًا إلى أن اللاعبين الشباب سيحصلون بالتأكيد على فرص لإثبات أنفسهم.

وفيما يتعلق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، أوضح بوستيكوغلو أن قائد النصر يعمل بجدية كبيرة، مشيرًا إلى مشاركته الأخيرة مع المنتخب في كأس العالم، وأنه قدم حصة تدريبية قوية، متوقعًا أن يظهر بشكل أساسي مع الفريق تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

وتطرق مدرب النصر إلى قرعة دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنه شاهد القرعة، لكنه شدد على أن الأولوية كانت لمواجهة الدرعية في كأس الملك، والتي كان من الممكن أن تشكل خطرًا على مشوار الفريق لو لم يقدم لاعبوه المستوى المطلوب.

وأضاف أن الجهاز الفني سيبدأ من الغد العمل على التحضير للمشاركة الآسيوية، لكن التركيز الحالي ينصب على مواجهة الرياض المقبلة، باعتبارها الاستحقاق الأقرب للفريق.

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مصادر: أعمال التطوير للمدرجات المقابلة للمنصة مستمرة في مواجهة الفيحاء و الهلال

إغلاق مدرجات ملعب المجمعة لاستكمال أعمال التوسعة (حساب كأس الملك على منصة اكس)
إغلاق مدرجات ملعب المجمعة لاستكمال أعمال التوسعة (حساب كأس الملك على منصة اكس)
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مصادر: أعمال التطوير للمدرجات المقابلة للمنصة مستمرة في مواجهة الفيحاء و الهلال

إغلاق مدرجات ملعب المجمعة لاستكمال أعمال التوسعة (حساب كأس الملك على منصة اكس)
إغلاق مدرجات ملعب المجمعة لاستكمال أعمال التوسعة (حساب كأس الملك على منصة اكس)

تشهد المواجهة الجماهيرية المرتقبة بين الفيحاء والهلال، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، استمرار إغلاق مدرجات الجهة المقابلة للمنصة الرئيسية في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بسبب أعمال الصيانة والتطوير الجارية لزيادة الطاقة الاستيعابية للملعب.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن إغلاق المدرجات المقابلة للمنصة سيستمر خلال المواجهات المقبلة، وفي مقدمتها لقاء الفيحاء والهلال، في ظل عدم الانتهاء من أعمال التوسعة التي تتضمن إضافة 2000 مقعد جديد، لترتفع السعة الإجمالية للملعب إلى 8000 مقعد.

وكانت مباراة الفيصلي ونيوم، ضمن مواجهات دور الـ32 من كأس الملك، قد شهدت إغلاق المدرجات ذاتها بسبب استمرار أعمال الصيانة والتطوير.

وشهد ملعب مدينة المجمعة الرياضية مراحل عدة من أعمال التطوير خلال الموسم الماضي والموسم الحالي، شملت غرفة تبديل ملابس اللاعبين، والمركز الإعلامي، ومدخل المنصة الرئيسية، وقاعة المؤتمرات الصحافية.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الفيصلي يلوم الإرهاق… وغالتييه سعيد بتأهل نيوم

الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)
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مدرب الفيصلي يلوم الإرهاق… وغالتييه سعيد بتأهل نيوم

الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)

أكد الإيطالي جيوفاني، مدرب فريق الفيصلي، أن اعتماده على عدد من اللاعبين الاحتياطيين أمام نيوم في كأس الملك جاء بسبب الإرهاق وعدم اكتمال جاهزية الفريق، مشيراً إلى أن مواجهة الفريقين المقبلة في الدوري تحظى بأهمية أكبر بالنسبة له.

وقال جيوفاني، رداً على سؤال «الشرق الأوسط» خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «نيوم خاض المباراة بعناصره مكتملة وكان جاهزاً من جميع الجوانب، بعكس فريقي الذي اعتمدنا فيه على اللاعبين الاحتياطيين لعدة أسباب، أبرزها الإرهاق وعدم اكتمال الصفوف».

وأضاف: «تنتظرنا مباراة مهمة في الدوري أمام الفريق نفسه، وسيكون هناك بالتأكيد عمل خلال اليومين المقبلين من أجل الظهور بالصورة المطلوبة. لم يكن تركيزنا منصباً بشكل كامل على مباراة الكأس، والأهم بالنسبة لنا هو مواجهة الدوري».

وأوضح مدرب الفيصلي أن عدم إشراك عدد من اللاعبين الأساسيين جاء بهدف منحهم الراحة قبل المواجهة المقبلة، وقال: «إراحة الأساسيين كانت من أجل مباراة نيوم المقبلة، التي أراها الأهم. الجانب البدني لدى الفريق لم يكتمل بعد، إذ خضنا معسكر سلوفينيا بوجود 15 لاعباً فقط، وهذا تسبب في الإرهاق وعدم التجانس الذي ظهر أيضاً خلال مباراة الهلال الماضية في الدوري».

وتابع: «نطوي الآن صفحة مباراة نيوم في الكأس، ونبدأ التفكير في المباراة المقبلة أمام الفريق نفسه في الدوري».

من جانبه، أبدى الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ16 من كأس الملك، بعد نجاح لاعبيه في تجاوز البداية الصعبة للمباراة.

وقال غالتييه خلال المؤتمر الصحافي: «إنه فوز مهم للفريق واللاعبين والجهاز الفني. ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الأول، ولم نكن في كامل تركيزنا مع بداية المباراة، وهو ما تسبب في استقبال هدف التقدم للفيصلي».

وأضاف: «بعد تسجيل الهدفين الثاني والثالث أصبحت الأمور أكثر راحة بالنسبة لنا، ولعبنا بأريحية أكبر. تحسن أداء الفريق بالإرادة والعزيمة، ونجحنا في تحقيق الفوز».

وأشاد غالتييه بدفاع فريقه، مؤكداً أنه قدم أداءً جيداً وتحمل جانباً كبيراً من أعباء المباراة.

وعن المواجهة المقبلة أمام الفيصلي في الدوري، قال: «لدينا الآن مرحلة استشفاء للاعبين استعداداً للمباراة المقبلة أمام الفريق نفسه، وأنا متأكد من أن الفيصلي سيشارك بعناصره الأساسية بعدما أراح عدداً من لاعبيه في مباراة اليوم. علينا العمل جيداً خلال اليومين المقبلين من أجل مواصلة الانتصارات».

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الدوري السعودي السعودية
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بيرات جميستي: كثرة المباريات ستحافظ على إيقاع الدرعية

لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي (حساب اللاعب)
لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي (حساب اللاعب)
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بيرات جميستي: كثرة المباريات ستحافظ على إيقاع الدرعية

لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي (حساب اللاعب)
لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي (حساب اللاعب)

أكد لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي، أن خوض المباريات بشكل متقارب لا يمثل عائقاً أمام فريقه، مشيراً إلى أن كثرة الاستحقاقات تساعد اللاعبين على المحافظة على الإيقاع والتركيز، وذلك عقب خسارة فريقه أمام النصر في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال جميستي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا أرى أفضلية للفريق الذي يحصل على وقت راحة أطول، فكثرة المباريات تساعدنا على الحفاظ على الإيقاع والتركيز، ونحن قادرون على التعامل مع ضغط المباريات».

وأعرب لاعب الدرعية عن سعادته بالترحيب الذي وجده من زملائه منذ انضمامه إلى الفريق، مؤكداً تطلعه للمشاركة في مباريات أكثر خلال الفترة المقبلة، والعمل على تقديم الإضافة الفنية المنتظرة.

واختتم جميستي حديثه بالتأكيد على طموح الفريق في المرحلة المقبلة، قائلاً إن لاعبي الدرعية «سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير الفريق»، في ظل تطلع النادي إلى مواصلة العمل وتطوير مستوياته في المنافسات المقبلة.

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