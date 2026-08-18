بوستيكوغلو: عقلية لاعبي النصر صنعت العودة أمام الدرعية

شدد الأسترالي آنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، على أهمية البداية الإيجابية لفريقه، رغم خوضه المباراة بعد يومين فقط من مواجهته السابقة، مقارنة بأربعة أيام حصل عليها الدرعية للتحضير.

وأوضح بوستيكوغلو أن النصر استقبل هدفًا مبكرًا، إلا أن رد فعل اللاعبين والعقلية التي ظهروا بها ساعدت الفريق على العودة والسيطرة على مجريات المباراة وتحقيق الانتصار.

وعن إمكانية الاستعانة بلاعبي فريق تحت 21 عامًا خلال الفترة المقبلة، أكد مدرب النصر أن اختياراته لا تعتمد على العمر، وإنما على مستوى اللاعب وما يقدمه في التدريبات، مشيرًا إلى أن اللاعبين الشباب سيحصلون بالتأكيد على فرص لإثبات أنفسهم.

️| آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق #النصر، في المؤتمر الصحافي:- لعبنا قبل يومين، بينما لعبوا مباراتهم قبل أربعة أيام.- أعتمد على الأداء في التدريبات وليس على العمر، وبالتأكيد ستكون هناك فرص للاعبين الصغار.- رونالدو يعمل بجدية، وهو لاعب شارك في كأس العالم كما تعلمون، وشارك اليوم في... pic.twitter.com/mNAIZ5zyrH — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 18, 2026

وفيما يتعلق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، أوضح بوستيكوغلو أن قائد النصر يعمل بجدية كبيرة، مشيرًا إلى مشاركته الأخيرة مع المنتخب في كأس العالم، وأنه قدم حصة تدريبية قوية، متوقعًا أن يظهر بشكل أساسي مع الفريق تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

وتطرق مدرب النصر إلى قرعة دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنه شاهد القرعة، لكنه شدد على أن الأولوية كانت لمواجهة الدرعية في كأس الملك، والتي كان من الممكن أن تشكل خطرًا على مشوار الفريق لو لم يقدم لاعبوه المستوى المطلوب.

️| آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق #النصر، في المؤتمر الصحافي:- المستوى الحالي هو مجرد بداية، ولدينا مجال كبير للتطور. من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ الموسم بهذا الشكل، ومع انضمام رونالدو إلى الفريق سنواصل العمل على التطور والتحسن. pic.twitter.com/2jDXgNJc4S — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 18, 2026

وأضاف أن الجهاز الفني سيبدأ من الغد العمل على التحضير للمشاركة الآسيوية، لكن التركيز الحالي ينصب على مواجهة الرياض المقبلة، باعتبارها الاستحقاق الأقرب للفريق.