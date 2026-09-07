فيورنتينا يعيّن فانولي مدرباً بعد إقالة غروسو

عيّن نادي فيورنتينا مدربه السابق باولو فانولي الذي قاده إلى البقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم خلال الموسم الماضي، خلفاً لفابيو غروسو الذي أقيل، الأحد، بعد ثلاث مباريات فقط.

وجاء في بيان مقتضب للنادي: «يعلن فيورنتينا أنه أوكل إلى باولو فانولي مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول. شكر كبير للمدرب على قبوله فوراً وبحماس تلبية نداء الفريق».

وكان فانولي قد خلف ستيفانو بيولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما كان الفريق يحتل المركز الأخير برصيد أربع نقاط فقط بعد عشر مراحل. وتحت قيادته، أنهى فيورنتينا الموسم في المركز الخامس عشر وبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة كونفرنس ليغ.

وعلى الرغم من أن فانولي الذي سبق له تدريب فينيسيا وتورينو أيضاً، كان من المفترض أن يمدد عقده لموسم إضافي بعد ضمان البقاء، فإن إدارة فيورنتينا قررت في يونيو (حزيران) إسناد المهمة إلى غروسو الذي كان يشرف حينها على ساسولو.

لكن فيورنتينا بدأ موسمه في الدوري الإيطالي بشكل كارثي، إذ تلقى هزيمة قاسية أمام روما 0-4 في المرحلة الافتتاحية، قبل خسارة على أرضه أمام فروزينوني الصاعد حديثاً 0-3، ثم هُزم على أرضه أمام تورينو 1-2، السبت، ما دفع الإدارة إلى إقالته.