شكوك حول مشاركة شلوتربيك مع ألمانيا بعد إصابة في الكاحل

خضع نيكو شلوتربيك، مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم، لفحص بالأشعة على كاحله الأيمن، بعدما سقط، خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة صربيا، غداً الخميس، في دوري الأمم الأوروبية.

وتعرَّض شلوتربيك للإصابة، خلال فترة الإحماء الحماسية في بداية مران الأربعاء، في ضربة مُقلقة للمدرب الجديد يورغن كلوب. وسقط مدافع بوروسيا دورتموند، الذي عاد لتوِّه إلى الجاهزية بعد إصابة مماثلة تعرَّض لها في كأس العالم، أرضاً بشكل مفاجئ ووضع يديه على وجهه.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم إن اللاعب نُقل مباشرة إلى المستشفى، لإجراء فحص بالرنين المغناطيسي؛ من أجل تحديد مدى الإصابة بدقة.

كان شلوتربيك مرشحاً لارتداء شارة قيادة المنتخب الألماني أمام صربيا، في ظل غياب جوشوا كيميش عن قائمة الفريق، للأسبوع الثاني على التوالي. وكان كيميش قد غاب عن المعسكر الحالي، بعدما جرى تقسيم قائمة تضم 44 لاعباً إلى مجموعتين، لإتاحة الفرصة لكلوب للتعرف بشكل أكبر على لاعبيه الجدد.

وقبل وأثناء الظهور الأول لكلوب مع المنتخب الألماني في مواجهة هولندا، الأسبوع الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، تعرَّض جمال موسيالا وكاي هافيرتز لإصابتين عضليتين.

ومن المقرر أن يعقد كلوب مؤتمراً صحافياً، في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب حارس المرمى يوناس أوربيج، الذي يستعد لخوض مباراته الدولية الأولى مع ألمانيا على ملعبه في ميونيخ، حيث يتوقع أن يقدم المدرب تحديثاً بشأن حالة شلوتربيك.

ويواجه المنتخب الألماني، بالفعل، ضغوطاً في مجموعته بدوري الأمم الأوروبية، بعد خسارته بهدف نظيف أمام اليونان، يوم الأحد الماضي.