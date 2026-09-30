مداهمات كاسحة لشبكة تروّج لموسيقى النازيين الجدد المحرضة على الكراهية عبر أوروبا

نفذت الشرطة عمليات تفتيش في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، الأربعاء، على صلة بتوزيع موسيقى النازيين الجدد.

وقالت السلطات في ولاية مكلنبورج-فوربومرن بشمال شرقي ألمانيا، إنها أطلقت مداهمات عبر البلاد، وكذلك في إستونيا وإيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك.

وقام الضباط بتفتيش منازل 4 مشتبه فيهم متهمين بالانضمام لمنظمة إجرامية يمينية متطرفة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وحسب المزاعم، عمل الأربعة معاً منذ عام 2020 على الأقل على نشر «آيديولوجية الاشتراكية الوطنية المعادية للسامية والعنصرية، والمهينة للكرامة الإنسانية، من خلال الإنتاج والبيع المنظمين لتسجيلات تحتوي على موسيقى تُحرض على الكراهية».

كما يواجه 8 آخرون مشتبه فيهم على صلة بتهم خطاب الكراهية المرتبطة بالتسجيلات الصوتية التي أنتجتها المنظمة الإجرامية المزعومة، فيما داهمت السلطات منازل 10 أشخاص آخرين على صلة بالمشتبه فيهم.