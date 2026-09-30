«فورمولا 1»: أوكون يغادر «هاس» نهاية الموسم

يُغادر السائق الفرنسي إستيبان أوكون فريقه هاس، في نهاية الموسم الحالي لبطولة العالم لـ«فورمولا 1»، وفق ما أعلن الطرفان، الأربعاء.

كتب أوكون (30 عاماً)، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سينتهي تعاوني مع فريق هاس لـ(فورمولا 1) بنهاية موسم 2026. أغادر هذا المشروع مرفوع الرأس، فخوراً بأدائي في ظروف لم تكن سهلة دائماً»، مؤكداً أن «هذه ليست نهاية مسيرتي في (فورمولا 1) على الإطلاق».

من ناحيته، قال الفريق الأميركي، الذي يتزود بمحركات فيراري ويستفيد من خبرة تويوتا بالنسبة لهيكل السيارة: «سيفترق فريق تي جي آر هاس لـ(فورمولا 1) وإستيبان أوكون، في نهاية بطولة العالم لـ(فورمولا 1) لعام 2026».

وضِمن سباق متصل، قال الياباني أياو كوماتسو، مدير هاس: «أودّ أن أشكر إستيبان على كل ما قدمه للفريق منذ انضمامه في عام 2025»، مشيداً بـ«احترافية والتزام» الفرنسي، الذي فاز بسباق جائزة المجر الكبرى لفورمولا في عام 2021 مع ألبين.

ويحتل ابن مدينة إيفرو المركز السادس عشر في ترتيب السائقين برصيد 7 نقاط، خلف زميله البريطاني الشاب أوليفر بيرمان، صاحب المركز الثالث عشر، 20 نقطة.

وأشار أوكون، في منشوره على موقع «إكس» باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى أن موسم 2026 كان صعباً «لأسباب وعوامل مختلفة خارجة عن سيطرتي».

وبعد دخوله عالم «فورمولا 1»، خلف مقود فورس إنديا في عام 2016، دافع عن ألوان رينو في عام 2020، قبل أن ينتقل إلى ألبين؛ حيث أمضى 4 أعوام 2021 - 2024، واستقر أخيراً مع هاس ليعلن رحيله عن صفوفه، نهاية هذا الموسم.