لافوينتي يشيد بيامال بعد الفوز على كرواتيا في دوري أمم أوروبا

أشاد لوي دي لافوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، بلامين يامال، لاعب فريق برشلونة، وذلك بعد الأداء الرائع الذي قدمه في المباراة التي فاز فيها المنتخب الإسباني على نظيره الكرواتي 4 - 1 أمس الثلاثاء في دوري أمم أوروبا

وقال دي لافوينتي، في تصريحاته بالمؤتمر الصحافي: «لا أحب تسليط الضوء على أفراد بعينهم، لكن في بعض الأحيان يكون من المستحيل عدم القيام بذلك».

وأضاف: «يامال لاعب كريم للغاية، يضع موهبته الفردية في خدمة الفريق. نحن محظوظون بوجوده معنا. وعلى مستوى المجموعة، فهو شخص من السهل جداً أن يحبه الجميع، ونحن سعداء للغاية بوجوده معنا».

لوي دي لافوينتي (رويترز)

وأشار مدرب المنتخب الإسباني إلى وجود بعض أوجه القصور في الفريق، وقال: «بحكم خلفيتي المهنية وطبيعتي التي تتطلب الكثير، فأنا شخص يميل بشدة إلى الكمال».

وأضاف: «هناك دائماً مجال للتحسن. ومجموعة اللاعبين هذه تشعر بالأمر نفسه تماماً. مساحة التطور كبيرة للغاية، لأنهم لم يصلوا بعد إلى أقصى إمكاناتهم. هذا منتخب شاب للغاية وما زال أمامه الكثير».

كما وجه دي لافوينتي شكره لجماهير مدينة إشبيلية، التي استضافت اللقاء، وقال: «كان ينبغي أن أقول هذا عندما جلست هنا. لقد أجريت للتو مقابلة مع بعض الزملاء وذكرت الأمر هناك. شكراً إشبيلية. كان الاستقبال رائعاً، وكانت فرقة الاستعراض الموسيقية مذهلة، وكان الأمر مؤثراً للغاية، ولا يسعني سوى أن أقول شكراً. لا يمكن أن تشعر بفخر أكبر لوجودك هنا».