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الرياضة رياضة عالمية

ماتيوس: مشكلة ألمانيا في العقلية وليست في جودة اللاعبين

لوثار ماتيوس (رويترز)
لوثار ماتيوس (رويترز)
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ماتيوس: مشكلة ألمانيا في العقلية وليست في جودة اللاعبين

لوثار ماتيوس (رويترز)
لوثار ماتيوس (رويترز)

أعرب لوثار ماتيوس، أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب الألماني لكرة القدم، عن عدم موافقته على الحكم القاسي الذي أصدره باستيان شفاينشتايغر نجم كرة القدم الألمانى السابق بحق المنتخب الوطني للرجال، لكنه يرى أن تغيير العقلية أمر ضروري لتحقيق النجاح.

وفشل يورغن كلوب، المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، في الفوز بأول مباراتين له في دوري أمم أوروبا، ويواجه صربيا في ميونيخ غداً الخميس.

وبعد الخسارة بهدف نظيف أمام اليونان يوم الأحد الماضي، قال شفاينشتايغر، الفائز بكأس العالم 2014، لشبكة «إيه آر دي»، إن المنتخب الألماني «لم يعد من الفرق الكبرى»، وإنه وصل «إلى مستوى متوسط».

ولكن ماتيوس، الذي فاز بكأس العالم 1990، قال لصحيفة «بيلد»، الأربعاء، إن الوضع لم يكن بهذا السوء، رغم أن المنتخب الألماني ودّع آخر ثلاث نسخ من كأس العالم مبكراً. واضطر يوليان ناغلسمان إلى الاستقالة بعد الخروج الأخير في يونيو (حزيران) الماضي.

وأضاف: «المشكلة ليست في الجودة، ولكن في العقلية. على لاعبينا الدوليين إظهار قدر أكبر من القوة الذهنية. ألمانيا تستطيع، بل يجب عليها، أن تعود إلى كونها منتخباً يصعب التغلب عليه، كما كان الحال في الماضي عندما كانت المنتخبات الأخرى تخشى مواجهتها».

ويرى ماتيوس أن كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول، الذي قاد الفريقين إلى إحراز ثلاثة ألقاب للدوري ولقب دوري أبطال أوروبا، قادر مع الوقت على غرس هذه العقلية في المنتخب الألماني.

وقال ماتيوس، الذي خاض 150 مباراة دولية مع ألمانيا بين عامَي 1980 و2000: «إذا كان هناك شخص قادر على نقل هذه العقلية إلى هذا الفريق، فهو كلوب».

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راسل يراهن على حلبة أحلام الطفولة في ماليزيا

جورج راسل (أ.ف.ب)
جورج راسل (أ.ف.ب)
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راسل يراهن على حلبة أحلام الطفولة في ماليزيا

جورج راسل (أ.ف.ب)
جورج راسل (أ.ف.ب)

يعلق سائق مرسيدس جورج راسل آمالاً كبيرة على سباق جائزة البحرين الكبرى، الذي سيقام هذا الأسبوع على حلبة سيبانغ، وهي حلبة لطالما ارتبطت بذكريات خاصة لديه رغم أنه لم يسبق له خوض سباق عليها.

وقال السائق البريطاني للصحافيين في كوالالمبور إن سيبانغ كانت الحلبة المفضلة لديه عندما كان طفلاً يقضي ساعات طويلة خلف شاشة «البلاي ستيشن»، متخيلاً نفسه في عالم «فورمولا 1».

وأضاف راسل، الذي حقق فوزاً جديداً في جائزة أذربيجان الكبرى في باكو: «هذه ستكون المرة الأولى التي أتسابق فيها على حلبة سيبانغ، لكنها كانت حلبتي المفضلة عندما كنت طفلاً أخوض السباقات على جهاز بلاي ستيشن».

وتابع مازحاً: «لذلك أنا متحمّس للغاية للوجود هنا، وآمل أن تساعدني كل تلك الساعات التي قضيتها ممسكاً بذراع التحكم على اكتساب بعض السرعة الإضافية هذا الأسبوع».

وكان من المقرر أن تستضيف البحرين السباق في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، قبل نقله إلى سيبانغ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وتعود حلبة سيبانغ إلى جدول «فورمولا 1» للمرة الأولى منذ عام 2017، بعدما توقفت استضافة السباقات في ماليزيا بسبب ارتفاع التكاليف، لكنها ظلت من أشهر الحلبات العالمية ومحطة ثابتة في بطولة العالم للدراجات النارية.

ومن بين 22 سائقاً على خط الانطلاق، سبق لعشرة فقط أن تسابقوا على الحلبة الماليزية، بينما يقتصر سجل الفائزين الحاليين فيها على لويس هاميلتون سائق فيراري، وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، وماكس فرستابن سائق رد بول، الذي حل ثانياً خلف راسل في باكو.

ورغم محدودية الخبرة على هذا المضمار، أبدى راسل ثقته بقدرة مرسيدس على مواصلة هيمنتها.

وقال خلال فعالية نظمتها شركة النفط الوطنية الماليزية (بتروناس)، الراعي الرئيسي للفريق: «مقارنة ببعض السائقين الذين سبق لهم التسابق هنا، أعتقد أننا نملك حزمة تنافسية قوية للغاية، وهو ما قد يمنحنا أفضلية معينة. لكن في النهاية، تبقى المنافسة محتدمة دائماً».

ويتصدر زميله الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي ترتيب بطولة السائقين بفارق 66 نقطة أمام راسل، بينما يحتل هاميلتون المركز الثالث متأخراً بفارق 103 نقاط عن الصدارة.

كما يتربع مرسيدس على قمة بطولة الصانعين، متقدماً بفارق 160 نقطة على فيراري.

من جانبه، حذر أنتونيلي من تأثير الطقس الماليزي المتقلب، في ظل توقعات بهطول أمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب الضباب الناتج عن حرائق الغابات في إندونيسيا.

وقال: «من كل ما سمعته، عندما تمطر هنا تكون الأمطار غزيرة للغاية، لذلك نحاول الاستعداد لكل الاحتمالات».

وأضاف: «إذا هطلت الأمطار فعلاً، فسيكون ذلك تحدياً كبيراً للجميع، لأن خبرة معظم السائقين في القيادة على الحلبات المبتلة بهذه السيارات لا تزال محدودة للغاية».

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الرياضة رياضة عالمية

من قمة الكرة الفرنسية إلى الدرجة السادسة... بوردو يباع مقابل يورو واحد

أعلن نادي بوردو الأربعاء انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار الأميركي (أ.ف.ب)
أعلن نادي بوردو الأربعاء انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار الأميركي (أ.ف.ب)
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من قمة الكرة الفرنسية إلى الدرجة السادسة... بوردو يباع مقابل يورو واحد

أعلن نادي بوردو الأربعاء انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار الأميركي (أ.ف.ب)
أعلن نادي بوردو الأربعاء انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار الأميركي (أ.ف.ب)

أعلن نادي بوردو، الأربعاء، عن انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار الأميركي (بارك بنش) مقابل يورو رمزي واحد (1.14 دولار)، في صفقة تمثل طوق نجاة جديداً للنادي العريق الذي يطمح إلى طي صفحة سنوات من الأزمات المالية والرياضية.

وبموجب الصفقة، يرحل المالك جيرار لوبيز عن بوردو بعد 5 سنوات مضطربة شهدت تراجع بطل الدوري الفرنسي موسم 2008-2009 من مصاف أندية النخبة إلى الدرجة السادسة، في واحدة من أكثر الانحدارات دراماتيكية في تاريخ كرة القدم الفرنسية.

وقال النادي في بيان إن الصفقة أبرمت «مقابل يورو رمزي واحد، مع تحمل المشتري الديون»، واصفاً إياها بأنها «خطوة مهمة نحو إعادة بناء مستقبل بوردو».

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن صندوق «بارك بنش» سيتحمل ديوناً تقترب من 18 مليون يورو.

ويعمل الصندوق في مجالات تحليل البيانات والبرمجيات والاستثمار، ويملكه الأميركي إيفان سوفر والبريطاني جيمس بورد. كما يمتلك حصصاً في نادي قرطبة الإسباني المنافس في الدرجة الثانية، ويُعد المساهم الرئيسي في نادي دنفرملين أثليتيك الاسكوتلندي.

وعانى بوردو أزمات مالية متلاحقة في الأعوام الأخيرة، إذ خضع للحراسة القضائية مرتين منذ 2021، قبل أن يقضي الموسمين الماضيين في دوري الدرجة الرابعة عقب سلسلة من العقوبات والهبوط الإداري.

وتفاقمت متاعب النادي هذا العام، ما دفع الهيئة الفرنسية الرقابية على الأندية المحترفة إلى إنزاله إلى دوري الدرجة السادسة، ليبلغ أحد أدنى مستوياته في تاريخه.

ولا تزال عملية البيع بحاجة إلى موافقة الجهات الرقابية المحلية، إلى جانب اعتماد ميزانية النادي لموسم 2026-2027، حتى يتمكن بوردو من خوض منافسات الدرجة السادسة.

كما يتعين أن تحظى الخطة بموافقة المحكمة التجارية في بوردو، وهي خطوة حاسمة لتجنب دخول النادي في إجراءات التصفية.

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«آسياد 2026»: رئيس بلدية ناغويا يعتذر من الأخطاء التنظيمية

إيتشيرو هيروساوا (رويترز)
إيتشيرو هيروساوا (رويترز)
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«آسياد 2026»: رئيس بلدية ناغويا يعتذر من الأخطاء التنظيمية

إيتشيرو هيروساوا (رويترز)
إيتشيرو هيروساوا (رويترز)

اعتذر رئيس بلدية ناغويا، الأربعاء، للرياضيين من الأخطاء التنظيمية التي ضايقتهم خلال «دورة الألعاب الآسيوية» في المدينة اليابانية، بعد سلسلة من الشكاوى.

وشابت أكبر تظاهرة رياضية في القارة مشكلات عدة، من بينها نقص الأسرّة ومشكلات في النقل.

ويشارك في الدورة أكثر من 17 ألف رياضي ومسؤول، وهو عدد يفوق المشاركين في «الألعاب الأولمبية»، فيما اتهمت دولٌ المنظمين المحليين بسوء الإدارة.

وقال رئيس البلدية، إيتشيرو هيروساوا، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس بالوكالة لـ«اللجنة التنظيمية المحلية»: «يتعيّن علينا أن نقدم اعتذارنا للرياضيين وغيرهم ممن تضرروا من هذه الأخطاء»، مضيفاً: «علينا أن نراجع بصدق أوجه سوء التعامل التي حدثت».

وتابع: «كانت هناك أخطاء بشرية ونقص في التواصل مع المنتخبات الوطنية. نحن نتعامل مع الوضع بناء على ما حدث».

وخلافاً للدورات السابقة، لا توجد قرية للرياضيين؛ في مسعى لتوفير المال، إذ يقيم المشاركون بدلاً من ذلك في وحدات خشبية مؤقتة وعلى متن سفينة سياحية وفي فنادق.

واشتكى بعض الفرق من الكبائن المؤقتة، حتى إن بعضها قال إن الأسرّة قصيرة جداً.

وفي وقت مبكر من الدورة، اعتذر المنظمون المحليون لكوريا الجنوبية بعد عزف النشيد الوطني لكوريا الشمالية عن طريق الخطأ.

كما برزت مشكلات تتعلق بحافلات الرياضيين؛ إذ لم تكن تعمل في المواعيد المحددة، أو لم تصل بتاتاً، أو توجهت إلى منشآت رياضية غير صحيحة.

وعَلِق بعض الرياضيين أيضاً لساعات في المطار لدى وصولهم إلى ناغويا للمشاركة في الدورة التي انطلقت يوم 19 سبتمبر (أيلول) 2026.

وتختتم الدورة المقامة في ناغويا ومحافظة آيتشي، الأحد المقبل.

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