مبابي: أستحق الكرة الذهبية!

يرى النجم الفرنسي كيليان مبابي أنه مؤهل بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وذلك للمرة الأولى في مسيرته.

ويبدو مبابي متفائلاً بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بتسجيله 10 أهداف في مونديال 2026، ليحقق أعلى معدل تهديفي منذ 56 عاماً.

كما أصبح كيليان الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً، متجاوزاً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما أحرز 42 هدفاً في 44 مباراة بقميص فريقه ريال مدريد رغم خروج فريقه بلا ألقاب.

وقال مبابي في مؤتمر صحافي، الاثنين: «الكثيرون يتحدثون عني وعن الكرة الذهبية، وهذا طبيعي بعد إنجازي التاريخي في أهم بطولة، وربما يكون 2026 عاماً مناسباً لفوزي بالجائزة، ولكن كل شخص حر في صوته».

وسيقام حفل الجائزة المرموقة يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) في لندن.

وفاز الفرنسي عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية في 2025 بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وأضاف مبابي: «أي لاعب بصفوف ريال مدريد من الطبيعي أن يرشح لهذه الجائزة، لأنه أفضل ناد في العالم، وأرى نفسي الأفضل، لكن كل شخص له رأيه».

ويبقى من المرشحين البارزين للفوز بالكرة الذهبية، كل من الإنجليزي هاري كين الذي سجل 61 هدفاً في 51 مباراة مع بايرن ميونيخ، والإسباني لامين يامال الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده، ولقب الدوري مع برشلونة.

وختم كيليان مبابي تصريحاته: «لا أحب المقارنات، لأنني أفعل أشياء كثيرة لا يفعلها الآخرون، وإذا واصلت الحديث في هذا الاتجاه سندخل في جدال بلا نهاية، أليس كذلك؟».

وحقق مبابي أفضل مركز في سباق الكرة الذهبية بحلوله ثالثاً في 2023، ويستعد مع فريقه ريال مدريد لمباراة قوية أمام إنتر ميلان، الثلاثاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.