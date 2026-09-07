التونسي لؤي بن فرحات يستعد لتمثيل ألمانيا

أفادت تقارير إعلامية ألمانية، الاثنين، بأن اللاعب التونسي الألماني الصاعد لؤي بن فرحات بدأ إجراءات تغيير جنسيته الرياضية سعياً للعب لمنتخب ألمانيا.

وقال موقع «ترانسفير ماركت» في نسخته الأصلية الألمانية، إن لاعب نادي كارلسروه الألماني اختار اللعب تحت لواء الاتحاد الألماني لكرة القدم، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتم استدعائه لمنتخب ألمانيا تحت سن 21 عاماً خلال فترة التوقف الدولي.

ولعب بن فرحات الذي ولد ونشأ في ألمانيا، لمنتخب تونس في مباراتين وديتين قبل كأس العالم 2026، لكنه تخلف عن البطولة بدعوى عدم جاهزيته، ما أثار جدلاً بشأن مستقبله الرياضي.

ويعتبر بن فرحات (20 عاماً) من أبرز المواهب الكروية الصاعدة في صفوف الفئات السنية بألمانيا.

وتعاقد اللاعب الشاب مع نادي فرايبورغ في آخر يوم من موسم الانتقالات الصيفية في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون يورو، لكن النادي أعاره مرة أخرى إلى كارلسروه على الفور لتطوير مهاراته.

وغاب بن فرحات لعدة أشهر في النصف الأول من الموسم الكروي الأخير بسبب كسر في مشط القدم، لكن رغم إصابته، ساهم بستة أهداف وتمريرتين حاسمتين في 20 مباراة لعبها.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الآن 10 ملايين يورو، وفقاً لتقديرات شبكة «ترانسفير ماركت».