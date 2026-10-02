بيكفورد: لا أشعر بالقلق حول مشاركتي أساسياً مع المنتخب الإنجليزي

قال جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي، إنه ما زال أمامه الكثير من السنوات الجيدة مع الفريق رغم أن مركزه الأساسي بات تحت التهديد للمرة الأولى.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن حارس إيفرتون لم يشارك في أول مباراتين للمنتخب الإنجليزي في دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا والتشيك، إذ قرر الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، منح الفرصة للحارس جيمس ترافورد، لاعب ليدز يونايتد.

وسيعود بيكفورد إلى التشكيل الأساسي للفريق في مواجهتي كرواتيا والتشيك، لكنه يواجه منافسةً قويةً وحقيقيةً على مركزه للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام.

وقال بيكفورد: «أبلغ من العمر 32 عاماً الآن، وترى كيف يلعب حراس المرمى حتى سن 40 عاماً، ويلعبون في أفضل المستويات، الأمر يتعلق بتركيزي على نفسي وأهدافي».

وأضاف: «أريد أن أتجاوز كل الحدود، وأن أواصل التطور حتى أصل إلى أفضل مستوى لي».

وتابع بيكفورد: «لن أتوقف أبداً حتى يحين موعد اعتزالي، أعتقد أنني أتحسن».