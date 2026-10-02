مشجع برتغالي يتكفل بلوحة إعلانية لدعم رونالدو وانتقاد خيسوس

تكفّل مشجع برتغالي بوضع لوحة إعلانية ضخمة أمام مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في العاصمة لشبونة؛ لدعم النجم كريستيانو رونالدو.

وأظهرت اللوحة، التي جرى إعدادها باستخدام الذكاء الاصطناعي، صورة لرونالدو إلى جانب صورة مدرب المنتخب البرتغالي جورجي خيسوس.

وجاء بجوار صورة رونالدو: «شكراً لك يا كريستيانو رونالدو على كل ما قدمته للبرتغال. ستظل قائدنا إلى الأبد».

في المقابل، وجّهت اللوحة انتقادات لخيسوس، حيث جاء فيها: «جورجي جيسوس لم يكن على قدر المسؤولية»، كما وصفته بأنه صاحب «غرور متضخم».

وسرعان ما جرت إزالة اللوحة الإعلانية.

كان رونالدو قد غادر معسكر المنتخب البرتغالي بعد أن أبقاه خيسوس على مقاعد البدلاء، خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية أمام النرويج، يوم الأحد الماضي.

وقال اللاعب، في بيان أصدره، في وقت سابق من هذا الأسبوع: «في الوقت المناسب، سأخبر الشعب البرتغالي بالحقيقة بشأن الأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب الوطني، الذي طالما كرست نفسي لخدمته».

وقال فرناندو مايا، المشجع الذي تكفّل بوضع اللوحة، إنه يمتلك شركة للإعلانات الخارجية، مؤكداً أنه لا تربطه أي صلة برونالدو.

ونقلت صحيفة «إيه بولا» عن مايا قوله لإذاعة «أوبزرفادور»: «لا أعرف رونالدو، ولا أعرف أي شخص من المقربين منه. أنا أعرف نفسي، وأعرف شيئاً يسمى الامتنان، ولا أتجاهل الأشخاص الذين كانوا وما زالوا مفيدين للبرتغال».

وأضاف: «جورجي خيسوس كان مجرد وسيلة لحدوث ذلك، لكن هناك مزيداً من المسؤولين».

وتعهّد مايا بعرض اللوحة الإعلانية نفسها أمام ملعب «دراغاو»، الذي تستضيف أرضيته مباراة البرتغال المقبلة أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد.