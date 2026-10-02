دورة بكين: هوركاتش يهزم جيا ويواصل التقدم

تغلب البولندي هوبرت هوركاتش على نظيره الفرنسي آرثر جيا بمجموعتين لواحدة في بطولة الصين المفتوحة للتنس اليوم الجمعة.

وواجه هوركاتش صعوبة بالغة في تخطي عقبة منافسه حيث فاز بنتائج أشواط 7-6 (7-5) و6-7 (5-7) و6-2 ليتأهل إلى دور الثمانية من البطولة، ويواصل التقدم نحو الأدوار الحاسمة.

وسبق أن فاز هوبرت هوركاتش على الأميركي ليرنر تين أمس الخميس في دور الـ 32 من البطولة بمجموعتين لواحدة، فيما خسر البولندي مؤخراً نهائي بطولة تشنغدو للتنس في الصين، عندما تغلب عليه الإسباني أليخاندرو فوكينا.

وفي وقت سابق اليوم تأهل الثنائي الروسي دانييل ميدفيديف، وكاران خاشانوف، على حساب الإسباني بابلو كارينو والسلوفاكي أليكس مولتشان على الترتيب، في دور الـ16 من البطولة.

وسيتقابل خاشانوف مع البولندي هوركاتش في دور الثمانية يوم الأحد المُقبل.