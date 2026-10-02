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الرياضة رياضة عالمية

«موسم الرياض» يطرح تذاكر «دبليو دبليو إي كراون جول»

«كراون جول» سيجمع نخبة من نجوم المصارعة في عرض الرياض (الشرق الأوسط)
«كراون جول» سيجمع نخبة من نجوم المصارعة في عرض الرياض (الشرق الأوسط)
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«موسم الرياض» يطرح تذاكر «دبليو دبليو إي كراون جول»

«كراون جول» سيجمع نخبة من نجوم المصارعة في عرض الرياض (الشرق الأوسط)
«كراون جول» سيجمع نخبة من نجوم المصارعة في عرض الرياض (الشرق الأوسط)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، طرح تذاكر عرض «دبليو دبليو إي كراون جول»، المقررة إقامته في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويعد «كراون جول» من أبرز عروض «دبليو دبليو إي» العالمية، إذ يجمع نخبة من نجوم المصارعة في مواجهات كبرى على مستوى فئتي الرجال والسيدات، ضمن عرض يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة حول العالم.

ويأتي تنظيم «كراون جول» في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يستضيف سنوياً مجموعة واسعة من الفعاليات والتجارب والعروض الترفيهية.

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مصارعة موسم الرياض السعودية

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بيكفورد: لا أشعر بالقلق حول مشاركتي أساسياً مع المنتخب الإنجليزي

جوردان بيكفورد (أ.ف.ب)
جوردان بيكفورد (أ.ف.ب)
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بيكفورد: لا أشعر بالقلق حول مشاركتي أساسياً مع المنتخب الإنجليزي

جوردان بيكفورد (أ.ف.ب)
جوردان بيكفورد (أ.ف.ب)

قال جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي، إنه ما زال أمامه الكثير من السنوات الجيدة مع الفريق رغم أن مركزه الأساسي بات تحت التهديد للمرة الأولى.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن حارس إيفرتون لم يشارك في أول مباراتين للمنتخب الإنجليزي في دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا والتشيك، إذ قرر الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، منح الفرصة للحارس جيمس ترافورد، لاعب ليدز يونايتد.

وسيعود بيكفورد إلى التشكيل الأساسي للفريق في مواجهتي كرواتيا والتشيك، لكنه يواجه منافسةً قويةً وحقيقيةً على مركزه للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام.

وقال بيكفورد: «أبلغ من العمر 32 عاماً الآن، وترى كيف يلعب حراس المرمى حتى سن 40 عاماً، ويلعبون في أفضل المستويات، الأمر يتعلق بتركيزي على نفسي وأهدافي».

وأضاف: «أريد أن أتجاوز كل الحدود، وأن أواصل التطور حتى أصل إلى أفضل مستوى لي».

وتابع بيكفورد: «لن أتوقف أبداً حتى يحين موعد اعتزالي، أعتقد أنني أتحسن».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي كرواتيا
الرياضة رياضة عالمية

مانشيني عن تورطه في مخالفات مانشستر سيتي: مشكلة النادي وليست مشكلتي

روبرتو مانشيني (أ.ف.ب)
روبرتو مانشيني (أ.ف.ب)
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مانشيني عن تورطه في مخالفات مانشستر سيتي: مشكلة النادي وليست مشكلتي

روبرتو مانشيني (أ.ف.ب)
روبرتو مانشيني (أ.ف.ب)

قال الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي والمدرب الحالي للمنتخب الإيطالي، إنه غير قلق بشأن تورطه في فضيحة مخالفة القواعد المالية التي تحيط بالنادي الإنجليزي، والذي أعلن يوم الجمعة عزمه استئناف القرار الصادر بحقه.

وقال مانشيني: «الأمر لا يعنيني»، وذلك رغم أنه بدا أنه قد اعترف بذلك في الأسبوع الماضي قبل مباراة إيطاليا أمام تركيا، بأنه كان يملك عقداً مزدوجاً أثناء عمله كمدرب لسيتي بين عامي 2009 و2013.

ومن بين قائمة الاتهامات التي واجهها مانشستر سيتي، مزاعم بعدم تقديم تفاصيل دقيقة بشأن المدفوعات الخاصة باللاعبين والمدربين خلال المواسم الممتدة من 2009-2010 وحتى موسم 2017-2018.

وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية قد نشرت في عام 2018 أدلة تظهر أن مانشيني ضاعف راتبه الأساسي البالغ 1.45 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار) مقابل تقديم استشارات لأحد أندية أبوظبي.

وذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية هذا الأسبوع أن النادي يواجه احتمالية اتهامه بالتهرب من دفع نحو 12 مليون جنيه إسترليني (16 مليون دولار) كضرائب دخل وتأمينات وطنية تتعلق براتب مانشيني.

وسئل مانشيني عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن تلك القضية قبل مباراة إيطاليا وفرنسا التي ستقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وقال مانشيني في وقت متأخر من يوم الخميس في ملعب «ستاد دو فرانس»: «لا، لقد تحدثت عن هذا الأمر في الليلة الماضية، لا يعنيني هذا، إنها مشكلة تخص مانشستر سيتي للأسف».

وكان مانشيني قد قال في تركيا: «مانشستر سيتي ليس مذنباً، ومسألة وجود عقد مزدوج ليست مشكلتي بل ربما مشكلتهم هم».

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الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

مشجع برتغالي يتكفل بلوحة إعلانية لدعم رونالدو وانتقاد خيسوس

تكفّل مشجع برتغالي بوضع لوحة إعلانية أمام مقر الاتحاد البرتغالي (إ.ب.أ)
تكفّل مشجع برتغالي بوضع لوحة إعلانية أمام مقر الاتحاد البرتغالي (إ.ب.أ)
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مشجع برتغالي يتكفل بلوحة إعلانية لدعم رونالدو وانتقاد خيسوس

تكفّل مشجع برتغالي بوضع لوحة إعلانية أمام مقر الاتحاد البرتغالي (إ.ب.أ)
تكفّل مشجع برتغالي بوضع لوحة إعلانية أمام مقر الاتحاد البرتغالي (إ.ب.أ)

تكفّل مشجع برتغالي بوضع لوحة إعلانية ضخمة أمام مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في العاصمة لشبونة؛ لدعم النجم كريستيانو رونالدو.

وأظهرت اللوحة، التي جرى إعدادها باستخدام الذكاء الاصطناعي، صورة لرونالدو إلى جانب صورة مدرب المنتخب البرتغالي جورجي خيسوس.

وجاء بجوار صورة رونالدو: «شكراً لك يا كريستيانو رونالدو على كل ما قدمته للبرتغال. ستظل قائدنا إلى الأبد».

في المقابل، وجّهت اللوحة انتقادات لخيسوس، حيث جاء فيها: «جورجي جيسوس لم يكن على قدر المسؤولية»، كما وصفته بأنه صاحب «غرور متضخم».

وسرعان ما جرت إزالة اللوحة الإعلانية.

كان رونالدو قد غادر معسكر المنتخب البرتغالي بعد أن أبقاه خيسوس على مقاعد البدلاء، خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية أمام النرويج، يوم الأحد الماضي.

وقال اللاعب، في بيان أصدره، في وقت سابق من هذا الأسبوع: «في الوقت المناسب، سأخبر الشعب البرتغالي بالحقيقة بشأن الأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب الوطني، الذي طالما كرست نفسي لخدمته».

وقال فرناندو مايا، المشجع الذي تكفّل بوضع اللوحة، إنه يمتلك شركة للإعلانات الخارجية، مؤكداً أنه لا تربطه أي صلة برونالدو.

ونقلت صحيفة «إيه بولا» عن مايا قوله لإذاعة «أوبزرفادور»: «لا أعرف رونالدو، ولا أعرف أي شخص من المقربين منه. أنا أعرف نفسي، وأعرف شيئاً يسمى الامتنان، ولا أتجاهل الأشخاص الذين كانوا وما زالوا مفيدين للبرتغال».

وأضاف: «جورجي خيسوس كان مجرد وسيلة لحدوث ذلك، لكن هناك مزيداً من المسؤولين».

وتعهّد مايا بعرض اللوحة الإعلانية نفسها أمام ملعب «دراغاو»، الذي تستضيف أرضيته مباراة البرتغال المقبلة أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد.

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