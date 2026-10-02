«موسم الرياض» يطرح تذاكر «دبليو دبليو إي كراون جول»

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، طرح تذاكر عرض «دبليو دبليو إي كراون جول»، المقررة إقامته في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويعد «كراون جول» من أبرز عروض «دبليو دبليو إي» العالمية، إذ يجمع نخبة من نجوم المصارعة في مواجهات كبرى على مستوى فئتي الرجال والسيدات، ضمن عرض يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة حول العالم.

ويأتي تنظيم «كراون جول» في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يستضيف سنوياً مجموعة واسعة من الفعاليات والتجارب والعروض الترفيهية.