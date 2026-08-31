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الرياضة رياضة سعودية

زينب القلاف لـ«الشرق الأوسط»: «فضية» بطولة العالم للفنون القتالية لحظة مميزة في مسيرتي

القلاف قالت إنها تطمح للذهبية والمركز الأول في البطولات العالمية المقبلة (حساب اللاعبة في «إنستغرام»)
القلاف قالت إنها تطمح للذهبية والمركز الأول في البطولات العالمية المقبلة (حساب اللاعبة في «إنستغرام»)
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زينب القلاف لـ«الشرق الأوسط»: «فضية» بطولة العالم للفنون القتالية لحظة مميزة في مسيرتي

القلاف قالت إنها تطمح للذهبية والمركز الأول في البطولات العالمية المقبلة (حساب اللاعبة في «إنستغرام»)
القلاف قالت إنها تطمح للذهبية والمركز الأول في البطولات العالمية المقبلة (حساب اللاعبة في «إنستغرام»)

قالت زينب القلاف، لاعبة المنتخب السعودي للفنون القتالية المختلطة، إنها احتاجت إلى شهر واحد فقط لتحقيق أول ميدالية فضية نسائية بتاريخ اللعبة، وذلك خلال مشاركتها في بطولة العالم للشباب، التي أقيمت مؤخراً في الإمارات العربية المتحدة تحديداً أبوظبي من 17 إلى 23 أغسطس (آب).

وعن بدايتها في رياضة الفنون القتالية المختلطة، قالت زينب القلاف (15 عاماً) في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»: «منذ صغري وأنا محبة للمصارعة والرياضات القتالية، ولأن بطولة فنون القتال المختلطة تجمع كل الأساليب القتالية، بدأت في تطوير نفسي وأتعلم رياضة غير المصارعة، وأنافس حالياً في فئة الناشئين وزن 48 كجم».

وتابعت: «دخولي لعالم فنون القتال المختلطة لم يكن سهلاً خاصة وأنها لعبة غير مشهورة ولا توجد أندية مخصصة لها، بالإضافة إلى قلة الفتيات فيها وصعوبة الالتزام بتنزيل الوزن والتوفيق ما بين الدراسة والتمرين، كما أنني خضت بطولة العالم وبدايتي فيها كانت قبل شهر تقريباً».

وأشارت زينب إلى مشاركاتها الأخرى، التي كانت ميداليتان فضية وبرونزية في لعبة المصارعة على مستوى المملكة، والإنجاز الكبير وهو الميدالية الفضية في بطولة العالم للناشئين لـ«MMA) «IMMAF) في أبوظبي، مشيرة إلى أنها البطولة ذات الطابع المختلف التي حملت بداخلها شعور الفخر والشرف الكبير بتمثيل اسم الوطن، وأعطتها المسؤولية الكبيرة عن أي مشاركة شخصية.

وأضافت: «لحظة تتويجي بالميدالية الفضية على منصة بطولة العالم هي أكثر لحظة مميزة في مسيرتي الرياضية، شعرت حينها أن كل التعب والمعسكرات والتمارين القاسية كانت تستحق ذلك».

وأكدت زينب أن الداعم الأول لها بعد توفيق الله هي أسرتها، والداها وأختها الكبيرة، فكان والدها يتابع معها التغذية وتمارين الصباح والالتزام، أما والدتها وأختها الكبيرة فكانتا الداعمين النفسيين لها في كل خطوة.

واختتمت زينب حديثها بمخططاتها المستقبلية: «طموحي الذهبية والمركز الأول في البطولات العالمية في القادم، وبإذن الله سأثبت نفسي وأرفع العلم السعودي فوق دائماً، وأن أكون مثالاً مشجعاً للفتيات بالرياضة».

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نجوم الصف الأول في الدوري السعودي نهايات مرتبكة... ورنالدو استثنائي

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كريستيانو رونالدو قدم نفسه نجماً استثنائياً (نادي النصر)
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نجوم الصف الأول في الدوري السعودي نهايات مرتبكة... ورنالدو استثنائي

كريستيانو رونالدو قدم نفسه نجماً استثنائياً (نادي النصر)
كريستيانو رونالدو قدم نفسه نجماً استثنائياً (نادي النصر)

شهدت ملاعب كرة القدم السعودية خلال المواسم الأخيرة تدفقاً غير مسبوق لأسماء تاريخية تندرج تحت فئة نجوم الصف الأول عالمياً، وهي الخطوة التي غيرت خريطة المنافسة المحلية وجذبت أنظار وسائل الإعلام العالمية نحو الدوري السعودي للمحترفين، غير أن التفاصيل الفنية والمسارات التي اتخذها هؤلاء النجوم الأربعة تفاوتت بشكل كبير ومثير للجدل، فبينما تحولت تجربة البعض إلى عنوان بارز في الانضباط والاستمرارية والتأثير المباشر، واجه آخرون تحديات بدنية معقدة، ومستويات أقل من الطموح انتهت بتسويات وعقود أُنهيت بالتراضي، ليبقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم الأصعب والشاهد الأكبر على مفهوم الثبات الفني وسط تقلبات التجارب الأخرى.

مسيرة بنزيمة مع الهلال لم تستمر (نادي الهلال)

ويبرز كريستيانو رونالدو منذ لحظة توقيعه التاريخي مع نادي النصر بوصفه استثناء حقيقياً ونموذجاً للمستويات الثابتة داخل المشروع الرياضي، إذ لم يكتفِ «الدون» بحمل القيمة التسويقية والتسليط الإعلامي، بل ترجم حضوره إلى عطاء مستمر داخل المستطيل الأخضر دون غيابات يفرضها تراجع المستوى أو انخفاض الشغف، ونجح رونالدو في كتابة التاريخ في الملاعب السعودية بعد أن قاد النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين وبلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بالإضافة إلى انتزاعه لقب هداف الدوري برقم قياسي تاريخي باعتباره أكثر من سجل أهدافاً في موسم واحد، مسجلاً معدلات تهديفية وتمريرات حاسمة جعلته الركيزة الأساسية الهجومية لفريقه، واللاعب الأبرز الذي حافظ على نسق تصاعدي منذ وصوله حتى اليوم.

رياض محرز وضع بصمته في صفوف الأهلي (إ.ب.أ)

وعلى العكس تماماً جاءت رحلة الساحر البرازيلي نيمار جونيور مع نادي الهلال محملة بسلسلة من العثرات وسوء الحظ الذي حرم الجماهير الرياضية من الاستمتاع بإمكانياته، فبعد استقبال جماهيري حافل وتطلعات عريضة لبناء حقبة هجومية زرقاء بقيادته، تعرض اللاعب لإصابة بليغة في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده والتي أدخلته هذه الإصابة في برنامج تأهيلي طويل أبعده عن الملاعب وعن فريقه الهلال، ليتوقف رصيده الرقمي مع «الزعيم» عند مشاركات خجولة لا تتجاوز 7 مباريات رسمية سجل خلالها هدفاً واحداً وقدم 3 تمريرات حاسمة، مما دفع إدارة النادي واللاعب للوصول إلى صيغة توافقية لإنهاء العقد بالتراضي وإغلاق الملف الذي طمسته الإصابات المتكررة.

وعلى الساحل الغربي قدم الجزائري رياض محرز تجربة حافلة بالألقاب والإنجازات طوال فترة تمثيله لناديه الأهلي والتي امتدت لثلاث سنوات متتالية، شكّل فيها العنصر الأهم في المنظومة الهجومية لـ«الراقي»، وخلال مسيرته بقميص الأهلي، وضع محرز بصمته الفنية عبر قيادة الفريق لمنصات التتويج وتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في مناسبتين متتاليتين، إلى جانب صناعة وتسجيل العديد من الأهداف الحاسمة متجاوزاً حاجز الـ15 هدفاً وأكثر من 20 تمريرة حاسمة جعلته صانع اللعب الأول في الفريق، ومع إتمام سنواته الثلاث وقبيل انطلاق هذا الموسم تم إنهاء تعاقده مع النادي الجداوي بالتراضي، وتشير التقارير الصحافية الأخيرة إلى اقتراب الساحر الجزائري من فتح صفحة جديدة في مسيرته الكروية والبقاء في الدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة نادي الشباب.

نيمار لم يشارك بصورة مستمرة ورحل قبل نهاية عقده بداعي الإصابات (نادي الهلال)

أما النجم الفرنسي كريم بنزيمة فقد عاش رحلة تقلبات فنية وانتقالات مثيرة للجدل بين قطبي الكرة السعودية، إذ بدأ مسيرته رفقة نادي الاتحاد ونجح في تقديم مستويات تهديفية رفيعة مسجلاً أكثر من 15 هدفاً وساهم بشكل مباشر في قيادة «العميد» لتحقيق لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، ومع حلول فترة الانتقالات الشتوية، انتقل حامل الكرة الذهبية إلى نادي الهلال لتدعم الخيارات الهجومية بالفريق، إلا أن تجربته الأخيرة لم تشهد الاستقرار الفني ذاته، ليصل الطرفان إلى مرحلة النهاية بالاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي، لتنتهي قصة مهاجم مدريد السابق بين تجربة الاتحاد الناجحة ومحطة الهلال القصيرة.

بنزيمة خاض تجربتين في الدوري السعودي (نادي الاتحاد)

هذه التحولات المسجلة في مسارات نجوم الفئة الأولى تؤكد أن النجاح في الدوري السعودي لم يعد مرهوناً بالاسم التاريخي أو القيمة السوقية فقط، بل أصبحت الجاهزية الشاملة والشغف بالاستمرار هما الفارق الحقيقي في نجاح التجربة، وتبقى تجربة كريستيانو رونالدو إثبات أن الالتزام والاحترافية العالية هما الأساس لضمان الاستمرارية، بينما فرضت الظروف البدنية والتكتيكية نسقاً مغايراً على تجارب نيمار وبنزيمة ومحرز، مما يعطي الأندية دروساً عملية في كيفية تقييم صفقات النخبة وإدارة عقودهم لضمان أقصى مكسب فني ممكن داخل المستطيل الأخضر، وتجنب الالتزامات المالية العالية التي تترتب على إنهاء عقودهم.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر «الشرق الأوسط»: الجامايكي بايلي على رادار الاتحاد

الجامايكي ليون بايلي جناح نادي أستون فيلا الإنجليزي (حساب اللاعب إنستغرام)
الجامايكي ليون بايلي جناح نادي أستون فيلا الإنجليزي (حساب اللاعب إنستغرام)
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مصادر «الشرق الأوسط»: الجامايكي بايلي على رادار الاتحاد

الجامايكي ليون بايلي جناح نادي أستون فيلا الإنجليزي (حساب اللاعب إنستغرام)
الجامايكي ليون بايلي جناح نادي أستون فيلا الإنجليزي (حساب اللاعب إنستغرام)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن الجامايكي ليون بايلي، جناح نادي أستون فيلا الإنجليزي، دخل بقوة ضمن رادار نادي الاتحاد السعودي، باعتباره أحد أبرز الخيارات المطروحة لتعزيز مركز الجناح الهجومي قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد للتعاقد مع جناح هجومي يمتلك السرعة والخبرة في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث يُعد بايلي (29 عاماً) خياراً مثالياً إذ لعب لصالح باير ليفركوزن الألماني كما كان له تجربة قصيرة مع روما الإيطالي.

ومثّل بايلي أستون فيلا في 163 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة.

وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في وقت سابق إلى أن الجناح الكولومبي ياسر أسبريلا، لاعب نادي جيرونا الإسباني، يوجد هو الآخر ضمن قائمة الخيارات المطروحة لدى إدارة «العميد» لتدعيم الخط الهجومي للفريق قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

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القادسية يفاوض النصر لضم الجابر

القادسية يسعى إلى ضم عبد الملك الجابر بنظام الإعارة (نادي النصر)
القادسية يسعى إلى ضم عبد الملك الجابر بنظام الإعارة (نادي النصر)
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القادسية يفاوض النصر لضم الجابر

القادسية يسعى إلى ضم عبد الملك الجابر بنظام الإعارة (نادي النصر)
القادسية يسعى إلى ضم عبد الملك الجابر بنظام الإعارة (نادي النصر)

دخلت إدارة نادي القادسية في مفاوضات جادة مع نظيرتها في نادي النصر، للحصول على خدمات لاعب الفريق عبد الملك الجابر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، في صفقة ينتظر أن يتحدد مصيرها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي المفاوضات في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى نادٍ يتيح له فرصة أكبر للمشاركة والحصول على دقائق لعب أكثر، في الوقت الذي لا يمانع فيه النصر إعارة اللاعب، شريطة التكفل براتبه خلال فترة الإعارة.

وكان الجابر قد لقي اهتماماً من ناديي الفتح والفيحاء خلال الفترة الماضية للحصول على خدماته، إلا أن راتب اللاعب السنوي، الذي يصل إلى نحو خمسة ملايين ريال، حال دون إتمام المفاوضات، في ظل اشتراط النصر استمرار تحمله للراتب في حال تمت الإعارة، بالإضافة لإمكانية تقديم مبلغ مالي مقابل الإعارة.

وتسعى إدارة القادسية إلى حسم المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل اقتراب إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين.

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