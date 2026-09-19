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الرياضة رياضة سعودية

أسباب انضباطية تُقصي «الجوير» من قائمة الأخضر في خليجي27

لم يكشف بيان الأخضر عن أي تفاصيل إضافية لاستبعاد مصعب الجوير (المنتخب السعودي)
لم يكشف بيان الأخضر عن أي تفاصيل إضافية لاستبعاد مصعب الجوير (المنتخب السعودي)
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أسباب انضباطية تُقصي «الجوير» من قائمة الأخضر في خليجي27

لم يكشف بيان الأخضر عن أي تفاصيل إضافية لاستبعاد مصعب الجوير (المنتخب السعودي)
لم يكشف بيان الأخضر عن أي تفاصيل إضافية لاستبعاد مصعب الجوير (المنتخب السعودي)

قرر الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي استبعاد اللاعب مصعب الجوير من معسكر «الأخضر» المقام في جدة، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وأوضح المنتخب السعودي، في بيان رسمي، أن قرار استبعاد الجوير جاء لأسباب انضباطية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة المخالفة التي أدت إلى اتخاذ القرار.

ويأتي استبعاد الجوير في إطار استعدادات المنتخب السعودي لخوض منافسات البطولة الخليجية، التي تستضيفها مدينة جدة، وسط تطلعات لتقديم مشاركة مميزة والمنافسة على اللقب.

ولم يتضمن البيان الصادر عن المنتخب السعودي أي إشارة إلى استدعاء لاعب بديل لتعويض غياب الجوير عن المعسكر، مع الإشارة إلى أن اللاعب البديل سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: استبعاد الجوير «ردع وضبط»

الجوير خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
الجوير خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: استبعاد الجوير «ردع وضبط»

الجوير خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)
الجوير خلال تدريبات الأخضر الأخيرة (المنتخب السعودي)

فاجأ الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي، عشاق الأخضر باستبعاد النجم الأبرز مصعب الجوير من معسكر جدة لـ"أسباب انضباطية"، وذلك قبل قرابة ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس الخليج الـ27.

وظهر الجوير في تدريبات الأخضر مساء السبت إلى جانب زملاءه من خلال فيديو بثته المركز الإعلامي للأخضر، لكن إدارة المنتخب السعودي فاجأت الوسط الرياضي بعد منتصف الليل باستبعاد النجم الشاب لأسباب انضباطية ودون أي تفاصيل أخرى.

وصدر القرار على نحو مشترك ومتفق عليه بين اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي وفهد المفرج مشرف المنتخب، على أن يُعلن عن اللاعب البديل لاحقاً.

ووفقاً لمصادر "الشرق الأوسط"، فإن القرار ليس له أي أبعاد فنية، بل يندرج تحت إطار الردع وضبط إيقاع المعسكر، إذ يرى المسؤولون أن التهاون في التعامل مع أي مخالفة قد يفتح الباب لتكرارها بين بقية اللاعبين، مما دفعهم لاتخاذ قرار صارم وحاسم يحفظ هيبة اللوائح ويساوي بين الجميع.

ويملك الجوير، البالغ من العمر 23 عاما، 39 مباراة دولية مع الأخضر سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويواصل الأخضر مساء الأحد تدريباته بحصة في تمام السابعة مساءً على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

ويستهل الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الكويت يوم الأربعاء 23 سبتمبر، على أن يلاقي منتخب عمان يوم السبت 26 سبتمبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء 29 سبتمبر.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«اتحاد اليد» يستعرض مستجدات وخطط اللعبة أمام وسائل الإعلام

من المؤتمر الدوري الأول لاتحاد اليد السعودي (الشرق الأوسط)
من المؤتمر الدوري الأول لاتحاد اليد السعودي (الشرق الأوسط)
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«اتحاد اليد» يستعرض مستجدات وخطط اللعبة أمام وسائل الإعلام

من المؤتمر الدوري الأول لاتحاد اليد السعودي (الشرق الأوسط)
من المؤتمر الدوري الأول لاتحاد اليد السعودي (الشرق الأوسط)

عقد الاتحاد السعودي لكرة اليد، السبت، مؤتمره الدوري الأول، بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي وسائل الإعلام، وذلك ضمن توجه الاتحاد لتعزيز التواصل الإعلامي، وترسيخ مبدأ الشفافية، وإطلاع الوسط الرياضي على مستجدات كرة اليد السعودية وخططها وبرامجها خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض المؤتمر استراتيجية الاتحاد وأبرز مستهدفاته ومبادراته، إلى جانب مستجدات المسابقات والمنتخبات الوطنية، والبرامج التطويرية التي يعمل عليها الاتحاد للارتقاء بمنظومة كرة اليد السعودية، بما يتوافق مع توجهات وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة اليد سلمان الحبيب، خلال كلمته، أن الاتحاد يعمل على تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز حضور كرة اليد السعودية وتنافسيتها محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع وسائل الإعلام ودورها في دعم مسيرة التطوير.

وأوضح أن إقامة المؤتمر الدوري تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لتعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام، وإطلاع الرأي العام على أعمال الاتحاد ومستجداته وخططه، وفتح مساحة مستمرة للحوار وتبادل الآراء والمقترحات.

وشهد المؤتمر استعراض أبرز الأرقام والمبادرات والقرارات، التي اوضحها بشكل تفصيلي الدكتور خالد الشرجي "مدير الأداء العالي" في الاتحاد، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمستقبل اللعبة وخطط تطوير المسابقات والمنتخبات الوطنية.

واختُتم المؤتمر بلقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام، جرى خلاله استقبال أسئلتهم واستفساراتهم والإجابة عنها من مسؤولي الاتحاد، في إطار حرص الاتحاد السعودي لكرة اليد على تعزيز التواصل مع شركائه في القطاع الإعلامي.

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رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يكسب الكوكب ودياً

من الودية التي جمعت الدرعية والكوكب (نادي الدرعية)
من الودية التي جمعت الدرعية والكوكب (نادي الدرعية)
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الدرعية يكسب الكوكب ودياً

من الودية التي جمعت الدرعية والكوكب (نادي الدرعية)
من الودية التي جمعت الدرعية والكوكب (نادي الدرعية)

تغلب الدرعية على نظيره الكوكب بنتيجة 2-1، في مباراة ودية أقيمت ضمن تحضيرات الفريق خلال فترة التوقف.

وسجل مشاري النمر وعبد الإله المالكي هدفي الدرعية، فيما أحرز فارس الشراري هدف الكوكب.

ويخوض الدرعية مباراة ودية أخرى أمام الوشم في 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في مواجهة مغلقة.

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