أسباب انضباطية تُقصي «الجوير» من قائمة الأخضر في خليجي27

قرر الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي استبعاد اللاعب مصعب الجوير من معسكر «الأخضر» المقام في جدة، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وأوضح المنتخب السعودي، في بيان رسمي، أن قرار استبعاد الجوير جاء لأسباب انضباطية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة المخالفة التي أدت إلى اتخاذ القرار.

ويأتي استبعاد الجوير في إطار استعدادات المنتخب السعودي لخوض منافسات البطولة الخليجية، التي تستضيفها مدينة جدة، وسط تطلعات لتقديم مشاركة مميزة والمنافسة على اللقب.

ولم يتضمن البيان الصادر عن المنتخب السعودي أي إشارة إلى استدعاء لاعب بديل لتعويض غياب الجوير عن المعسكر، مع الإشارة إلى أن اللاعب البديل سيتم الإعلان عنه لاحقاً.