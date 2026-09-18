إيفان توني: كلما كانت الأجواء أكثر عدائية… قدمت أداءً أفضل

أكد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، أن فريقه ركز على إمكاناته ونقاط قوته خلال تحضيراته لمواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، مشيراً إلى أن الأجواء الجماهيرية الصعبة خارج الأرض تمنحه حافزاً إضافياً، في الوقت الذي أبدى فيه أمله بالعودة إلى جدة بلقب يمنح جماهير الفريق فرصة للاحتفال.

وقال توني لممثلي وسائل الإعلام، رداً على سؤال حول القوة البدنية المتوقعة للمواجهة ومدى دراسة الأهلي لمنافسه: «بالطبع نحلل المنافس في كل مباراة، لكنني أعتقد أن من المهم أيضاً أن نركز على أنفسنا. نمتلك الكثير من الجودة، وعلينا التركيز على ما يمكننا القيام به لإيذائهم، بدلاً من الانشغال بما يمكنهم فعله ضدنا».

وعن تأثير خوض المباراة خارج الأرض وأمام جماهير صنداونز، قال المهاجم الإنجليزي: «بالنسبة لي شخصياً، كلما كانت الأجواء أكثر عدائية، قدمت أداءً أفضل، وهذا يجعل المباراة أكثر إثارة، خصوصاً عندما لا تكون المرشح على أرض المنافس».

وأضاف: «أنا واثق بأن الجميع مستعد لهذه المباراة. استعددنا بصورة جيدة، والجميع متحمس لخوضها».

ولم يبدِ توني أي قلق بشأن أرضية ملعب المواجهة ومدى اختلافها عما اعتاده اللاعبون في السعودية، وقال: «إنه ملعب لكرة القدم، ونحن رياضيون محترفون وعلى أعلى مستوى، ويمكننا اللعب في أي ظروف. في النهاية، أرضية الملعب واحدة بالنسبة لنا ولهم».

وعن جماهير الأهلي التي قطعت المسافة من جدة إلى جنوب أفريقيا لمساندة الفريق، قال: «نأمل أن نتمكن من تحقيق شيء مميز من أجل جميع من يقفون معنا».

️ | إيفان توني مهاجم فريق #الأهلي لـ«الشرق الأوسط»:- بالطبع نحلل المنافس في كل مباراة، لكنني أعتقد أن من المهم أيضاً أن نركز على أنفسنا. نمتلك الكثير من الجودة، وعلينا التركيز على ما يمكننا القيام به لإيذائهم، بدلاً من الانشغال بما يمكنهم فعله ضدنا. pic.twitter.com/Sc4JvuLcd7 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 18, 2026

كما وجّه رسالة إلى الجماهير التي بقيت في جدة، وتنتظر عودة الفريق باللقب، قائلاً: «نأمل أن نعود بشيء مميز جداً، وأن يكون هناك احتفال جميل».

وعن الثقة الكبيرة التي يحظى بها من جماهير الأهلي، وما إذا كان قادراً على إسعادها بالتسجيل وقيادة الفريق نحو اللقب، شدد توني على أن المسؤولية جماعية وليست مرتبطة به وحده.

وقال: «أحاول دائماً تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة، وتسجيل الأهداف ليس مسؤولية لاعب واحد فقط. صحيح أنني قد أكون من يسجل، لكن هناك أيضاً من يصنع تلك الأهداف، ويساعدني عليها».

واختتم مهاجم الأهلي حديثه: «نأمل أن يكون الجميع في أفضل حالاته خلال المباراة، وأن نخرج في النهاية بالنتيجة التي نريدها».