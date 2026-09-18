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إيفان توني: كلما كانت الأجواء أكثر عدائية… قدمت أداءً أفضل

الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي (تصوير: علي خمج)
الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي (تصوير: علي خمج)
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إيفان توني: كلما كانت الأجواء أكثر عدائية… قدمت أداءً أفضل

الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي (تصوير: علي خمج)
الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي (تصوير: علي خمج)

أكد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، أن فريقه ركز على إمكاناته ونقاط قوته خلال تحضيراته لمواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، مشيراً إلى أن الأجواء الجماهيرية الصعبة خارج الأرض تمنحه حافزاً إضافياً، في الوقت الذي أبدى فيه أمله بالعودة إلى جدة بلقب يمنح جماهير الفريق فرصة للاحتفال.

وقال توني لممثلي وسائل الإعلام، رداً على سؤال حول القوة البدنية المتوقعة للمواجهة ومدى دراسة الأهلي لمنافسه: «بالطبع نحلل المنافس في كل مباراة، لكنني أعتقد أن من المهم أيضاً أن نركز على أنفسنا. نمتلك الكثير من الجودة، وعلينا التركيز على ما يمكننا القيام به لإيذائهم، بدلاً من الانشغال بما يمكنهم فعله ضدنا».

وعن تأثير خوض المباراة خارج الأرض وأمام جماهير صنداونز، قال المهاجم الإنجليزي: «بالنسبة لي شخصياً، كلما كانت الأجواء أكثر عدائية، قدمت أداءً أفضل، وهذا يجعل المباراة أكثر إثارة، خصوصاً عندما لا تكون المرشح على أرض المنافس».

وأضاف: «أنا واثق بأن الجميع مستعد لهذه المباراة. استعددنا بصورة جيدة، والجميع متحمس لخوضها».

ولم يبدِ توني أي قلق بشأن أرضية ملعب المواجهة ومدى اختلافها عما اعتاده اللاعبون في السعودية، وقال: «إنه ملعب لكرة القدم، ونحن رياضيون محترفون وعلى أعلى مستوى، ويمكننا اللعب في أي ظروف. في النهاية، أرضية الملعب واحدة بالنسبة لنا ولهم».

وعن جماهير الأهلي التي قطعت المسافة من جدة إلى جنوب أفريقيا لمساندة الفريق، قال: «نأمل أن نتمكن من تحقيق شيء مميز من أجل جميع من يقفون معنا».

كما وجّه رسالة إلى الجماهير التي بقيت في جدة، وتنتظر عودة الفريق باللقب، قائلاً: «نأمل أن نعود بشيء مميز جداً، وأن يكون هناك احتفال جميل».

وعن الثقة الكبيرة التي يحظى بها من جماهير الأهلي، وما إذا كان قادراً على إسعادها بالتسجيل وقيادة الفريق نحو اللقب، شدد توني على أن المسؤولية جماعية وليست مرتبطة به وحده.

وقال: «أحاول دائماً تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة، وتسجيل الأهداف ليس مسؤولية لاعب واحد فقط. صحيح أنني قد أكون من يسجل، لكن هناك أيضاً من يصنع تلك الأهداف، ويساعدني عليها».

واختتم مهاجم الأهلي حديثه: «نأمل أن يكون الجميع في أفضل حالاته خلال المباراة، وأن نخرج في النهاية بالنتيجة التي نريدها».

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الخيبري والمطيري: «أخضر 21» لا يكترث بفارق الأعمار

فرحة سعودية بالهدف الثاني أمام قطر (فريق السعودية)
فرحة سعودية بالهدف الثاني أمام قطر (فريق السعودية)
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الخيبري والمطيري: «أخضر 21» لا يكترث بفارق الأعمار

فرحة سعودية بالهدف الثاني أمام قطر (فريق السعودية)
فرحة سعودية بالهدف الثاني أمام قطر (فريق السعودية)

عبّر الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي «تحت 21 عاماً»، عن ارتياحه للنتيجة والأداء بعد الفوز على المنتخب القطري والتأهل للدور الثاني في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية «ناغويا 2026».

ومن المقرر أن يواجه الأخضر منتخب كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لتحديد المركزين الأول والثاني في المجموعة، فيما غادر المنتخب القطري المنافسة بعد تعرضه لخسارتين.

وقال المدرب، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، إن هذا الجيل من اللاعبين الصاعدين سيواجه منتخبات قوية ومتمرسة مثل كوريا الجنوبية، وقد يواجه اليابان المستضيف، وهذا التحدي يعكس القيمة الفنية للاعبي المنتخب السعودي الذين يقل أعمار العديد منهم عن 20 عاماً.

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول طموحات الأخضر في هذه البطولة، قال: «نسعى لأن نصل لأفضل مرحلة ممكنة، ولدينا مجموعة من اللاعبين المميزين والساعين لتقديم أفضل ما لديهم، وسنعود للعمل من أجل المهمة القادمة».

من جانبه قال المهاجم ثامر الخيبري إن الهدف من هذه المشاركة في الأولمبياد القاري هو المنافسة على اللقب. وعن المباراة القادمة أمام المنتخب الكوري الجنوبي، قال: «جئنا إلى هنا وأعيننا على ذهب البطولة، ونعد الجمهور السعودي ببذل أقصى ما يمكن». وحول أعمار لاعبي المنتخب السعودي التي تعد من المعدلات الأصغر في البطولة، أجاب: «نرى أن لدينا الإمكانيات الفنية والأعمار لن تكون عائقاً».

أما اللاعب سعد المطيري فقد أكد أن المنتخب السعودي حقق الأهم من المباراة وهو الفوز. وعن أبرز المصاعب التي يمكن أن تواجه الأخضر في هذه البطولة، بيّن لـ«الشرق الأوسط» أن «المصاعب قد تكون في التأقلم مع أوقات النوم مع فارق التوقيت الكبير، ولكن مع الوقت سيكون هناك تأقلم وتجاوز هذا العامل».

وأشار إلى أن معدل الأعمار لدى المنتخب السعودي يعد الأقل مقارنة بالمنتخبات الأخرى، إلا أنه مع كل ذلك، فالهدف هو المركز الأول دائماً. من جهة ثانية، يقام السبت حفل الافتتاح الرسمي في ملعب بالوما ميزوهو بارك لألعاب القوى عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت السعودية، السادسة مساء بتوقيت اليابان. وتحمل هذه البطولة اسم «تخيل آسيا واحدة»؛ حيث تستمر الفعاليات حتى 4 أكتوبر المقبل.

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دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الأهلي: نحن أبطال آسيا... والتفاصيل ستحسم مواجهة صن داونز

مارينو بوشيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
مارينو بوشيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
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مدرب الأهلي: نحن أبطال آسيا... والتفاصيل ستحسم مواجهة صن داونز

مارينو بوشيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
مارينو بوشيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)

أكد مارينو بوشيتش، مدرب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مشيراً إلى أن التفاصيل الصغيرة ستكون حاسمةً في صراع بطلَي آسيا وأفريقيا على اللقب، في الوقت الذي أبدى فيه سعادته بالحضور المنتظر لجماهير فريقه في جنوب أفريقيا.

وقال مدرب الأهلي عن جاهزية فريقه للمواجهة: «نواجه منافساً قوياً جداً، والجميع يعرف ذلك. نكنُّ لهم كل الاحترام، فهم أبطال أفريقيا ونحن أبطال آسيا، ولذلك نحن أيضاً جاهزون لهذه المباراة. وكما يحدث في كل نهائي كبير، ستكون التفاصيل هي العامل الحاسم في تحديد مَن سينال الكأس».

وأضاف: «ننظر إلى المباراة بوصفها فرصةً كبيرةً بالنسبة لنا، ولدينا حافز عالٍ لتقديم أفضل ما لدينا وإسعاد جماهيرنا».

وعن حضور جماهير الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمساندة الفريق، قال مارينو بوشيتش: «من الرائع دائماً أن تعرف أن جماهيرك ستأتي إلى ملعب غير مألوف وفي بلد آخر من أجل دعمك. هذا أمر رائع، وكما قلت، المباريات النهائية دائماً ما تكون خاصة، ولها أجواؤها وديناميكيتها المختلفة، وبالتأكيد تمثل لنا فرصةً كبيرةً لتحقيق شيء مميز».

وتابع: «تركيزنا ينصب بشكل خاص على التحضير الجيد كما نفعل دائماً، ثم تنفيذ خطتنا في المباراة. اللعب في مثل هذه الملاعب يمثل تحدياً دائماً، وفي الوقت نفسه تجربة رائعة، والأجواء التي تصنعها الجماهير يجب أن تمنحنا الطاقة، وسنحاول تحويل هذه الطاقة إلى عامل يصب في مصلحتنا».

واختتم مدرب الأهلي حديثه قائلاً: «من الجميل دائماً أن نسمع أن عدداً كبيراً من جماهيرنا سيكون موجوداً هنا لمساندتنا».

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ديميرال: جماهير صن داونز لن تؤثر علينا… اعتدنا هذه الأجواء

التركي مريح ديميرال، مدافع الأهلي السعودي (الشرق الأوسط)
التركي مريح ديميرال، مدافع الأهلي السعودي (الشرق الأوسط)
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ديميرال: جماهير صن داونز لن تؤثر علينا… اعتدنا هذه الأجواء

التركي مريح ديميرال، مدافع الأهلي السعودي (الشرق الأوسط)
التركي مريح ديميرال، مدافع الأهلي السعودي (الشرق الأوسط)

أكد التركي مريح ديميرال، مدافع الأهلي السعودي، جاهزية فريقه لمواجهة ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مشيراً إلى أن الجانب البدني سيكون حاضراً بقوة في المباراة، لكنه شدَّد على امتلاك لاعبي الأهلي الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المواجهات.

وقال ديميرال لممثلي وسائل الإعلام، رداً على سؤال حول القوة البدنية المتوقعة للمواجهة ومدى دراسة الأهلي لمنافسه من هذا الجانب: «بالطبع درسنا ذلك، لأننا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، لكن لدينا العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة. خلال السنوات القليلة الماضية خضنا كثيراً من المباريات النهائية أمام فرق قوية جداً، ولذلك ندرك أن مواجهة الغد ستكون صعبة، لكننا مستعدون لها».

وعن تأثير جماهير صن داونز في ظل إقامة المباراة على أرضه، قال المدافع التركي: «لا أعتقد أن ذلك سيؤثر علينا؛ فنحن معتادون اللعب أمام جماهيرنا التي تصنع كثيراً من الضجيج والضغط في المدرجات، وبالتالي اعتدنا مثل هذه الأجواء».

وأضاف: «كما قلتُ، ستكون المباراة صعبة، لأننا سنواجه فريقاً قوياً على أرضه وأمام جماهيره، لكننا سنبذل قصارى جهدنا، وإن شاء الله نقدم ما نطمح إليه».

وعن إمكانية استثمار خسارة الأهلي في النسخة الماضية من البطولة بوصفها دافعاً إضافياً هذه المرة، قال ديميرال: «بالتأكيد لدينا دافع كبير، لأننا خسرنا في العام الماضي، والآن حصلنا على فرصة جديدة هذا العام، وسنبذل كل ما لدينا من أجل استغلالها».

واختتم مدافع الأهلي حديثه قائلاً: «استعددنا بصورة جيدة جداً، ووصلنا إلى هنا قبل يومين. قمنا بكل ما يلزم، تدرَّبنا وحلَّلنا المنافس، ولذلك نحن جاهزون للمباراة، وإن شاء الله سنقدم أفضل ما لدينا».

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