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مدرب الأهلي: نحن أبطال آسيا... والتفاصيل ستحسم مواجهة صن داونز

مارينو بوشيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
مارينو بوشيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
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مدرب الأهلي: نحن أبطال آسيا... والتفاصيل ستحسم مواجهة صن داونز

مارينو بوشيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
مارينو بوشيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)

أكد مارينو بوشيتش، مدرب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مشيراً إلى أن التفاصيل الصغيرة ستكون حاسمةً في صراع بطلَي آسيا وأفريقيا على اللقب، في الوقت الذي أبدى فيه سعادته بالحضور المنتظر لجماهير فريقه في جنوب أفريقيا.

وقال مدرب الأهلي عن جاهزية فريقه للمواجهة: «نواجه منافساً قوياً جداً، والجميع يعرف ذلك. نكنُّ لهم كل الاحترام، فهم أبطال أفريقيا ونحن أبطال آسيا، ولذلك نحن أيضاً جاهزون لهذه المباراة. وكما يحدث في كل نهائي كبير، ستكون التفاصيل هي العامل الحاسم في تحديد مَن سينال الكأس».

وأضاف: «ننظر إلى المباراة بوصفها فرصةً كبيرةً بالنسبة لنا، ولدينا حافز عالٍ لتقديم أفضل ما لدينا وإسعاد جماهيرنا».

وعن حضور جماهير الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمساندة الفريق، قال مارينو بوشيتش: «من الرائع دائماً أن تعرف أن جماهيرك ستأتي إلى ملعب غير مألوف وفي بلد آخر من أجل دعمك. هذا أمر رائع، وكما قلت، المباريات النهائية دائماً ما تكون خاصة، ولها أجواؤها وديناميكيتها المختلفة، وبالتأكيد تمثل لنا فرصةً كبيرةً لتحقيق شيء مميز».

وتابع: «تركيزنا ينصب بشكل خاص على التحضير الجيد كما نفعل دائماً، ثم تنفيذ خطتنا في المباراة. اللعب في مثل هذه الملاعب يمثل تحدياً دائماً، وفي الوقت نفسه تجربة رائعة، والأجواء التي تصنعها الجماهير يجب أن تمنحنا الطاقة، وسنحاول تحويل هذه الطاقة إلى عامل يصب في مصلحتنا».

واختتم مدرب الأهلي حديثه قائلاً: «من الجميل دائماً أن نسمع أن عدداً كبيراً من جماهيرنا سيكون موجوداً هنا لمساندتنا».

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ديميرال: جماهير صن داونز لن تؤثر علينا… اعتدنا هذه الأجواء

التركي مريح ديميرال، مدافع الأهلي السعودي (الشرق الأوسط)
التركي مريح ديميرال، مدافع الأهلي السعودي (الشرق الأوسط)
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ديميرال: جماهير صن داونز لن تؤثر علينا… اعتدنا هذه الأجواء

التركي مريح ديميرال، مدافع الأهلي السعودي (الشرق الأوسط)
التركي مريح ديميرال، مدافع الأهلي السعودي (الشرق الأوسط)

أكد التركي مريح ديميرال، مدافع الأهلي السعودي، جاهزية فريقه لمواجهة ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مشيراً إلى أن الجانب البدني سيكون حاضراً بقوة في المباراة، لكنه شدَّد على امتلاك لاعبي الأهلي الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المواجهات.

وقال ديميرال لممثلي وسائل الإعلام، رداً على سؤال حول القوة البدنية المتوقعة للمواجهة ومدى دراسة الأهلي لمنافسه من هذا الجانب: «بالطبع درسنا ذلك، لأننا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، لكن لدينا العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة. خلال السنوات القليلة الماضية خضنا كثيراً من المباريات النهائية أمام فرق قوية جداً، ولذلك ندرك أن مواجهة الغد ستكون صعبة، لكننا مستعدون لها».

وعن تأثير جماهير صن داونز في ظل إقامة المباراة على أرضه، قال المدافع التركي: «لا أعتقد أن ذلك سيؤثر علينا؛ فنحن معتادون اللعب أمام جماهيرنا التي تصنع كثيراً من الضجيج والضغط في المدرجات، وبالتالي اعتدنا مثل هذه الأجواء».

وأضاف: «كما قلتُ، ستكون المباراة صعبة، لأننا سنواجه فريقاً قوياً على أرضه وأمام جماهيره، لكننا سنبذل قصارى جهدنا، وإن شاء الله نقدم ما نطمح إليه».

وعن إمكانية استثمار خسارة الأهلي في النسخة الماضية من البطولة بوصفها دافعاً إضافياً هذه المرة، قال ديميرال: «بالتأكيد لدينا دافع كبير، لأننا خسرنا في العام الماضي، والآن حصلنا على فرصة جديدة هذا العام، وسنبذل كل ما لدينا من أجل استغلالها».

واختتم مدافع الأهلي حديثه قائلاً: «استعددنا بصورة جيدة جداً، ووصلنا إلى هنا قبل يومين. قمنا بكل ما يلزم، تدرَّبنا وحلَّلنا المنافس، ولذلك نحن جاهزون للمباراة، وإن شاء الله سنقدم أفضل ما لدينا».

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رياضة سعودية النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الأخضر تحت 21 عاماً يدشن «آسياد ناغويا» بثنائية في قطر

احتفالية المنتخب السعودي بالثنائية في شباك قطر (الشرق الأوسط)
احتفالية المنتخب السعودي بالثنائية في شباك قطر (الشرق الأوسط)
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الأخضر تحت 21 عاماً يدشن «آسياد ناغويا» بثنائية في قطر

احتفالية المنتخب السعودي بالثنائية في شباك قطر (الشرق الأوسط)
احتفالية المنتخب السعودي بالثنائية في شباك قطر (الشرق الأوسط)

دشَّن المنتخب السعودي تحت 21 عاماً مشواره في مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، بالفوز على نظيره القطري 2 - 0، الجمعة، على ملعب بالوما ميزوهو بمدينة ناغويا اليابانية.

وسجَّل محمد برناوي الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 37، قبل أن يعزِّز إياد هوسا التَّقدُّم بالهدف الثاني عند الدقيقة 47، ليحصد المنتخب السعودي أول 3 نقاط في مشاركته بالبطولة.

وبدأ الإيطالي لويغي دي بياغو، مدرب المنتخب السعودي، المباراة بتشكيلة ضمَّت يزن الرويلي في حراسة المرمى، وأمامه مشعل الداود، ومحمد برناوي، وسلطان العيسى، وعلي الحسين، وإياد هوسا، وفرحة الشمراني، وعمار اليهيبي، وصبري دهل، وثامر الخيبري، ويزن مدني.

ويشارك الأخضر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبَي كوريا الجنوبية وقطر، حيث يتصدَّر المنتخب الكوري المجموعة بفارق الأهداف عن السعودية، بعدما استهل مشواره بالفوز على قطر 4 - 1.

ويختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية، الثلاثاء المقبل، على ملعب بالوما ميزوهو في ناغويا، في لقاء سيحدِّد ترتيب المجموعة قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

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العويران: اللقب مطلب جماهيري لإعادة هيبة الكرة السعودية

من تدريبات المنتخب السعودي في جدة (المنتخب السعودي)
من تدريبات المنتخب السعودي في جدة (المنتخب السعودي)
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العويران: اللقب مطلب جماهيري لإعادة هيبة الكرة السعودية

من تدريبات المنتخب السعودي في جدة (المنتخب السعودي)
من تدريبات المنتخب السعودي في جدة (المنتخب السعودي)

عدَّ النجم السعودي السابق، سعيد العويران، أن إحراز منتخب بلاده لقب كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الـ27، التي تستضيفها السعودية بين 23 سبتمبر (أيلول) الحالي و6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يمثل «مطلباً جماهيرياً لإعادة الهيبة» إلى الكرة السعودية.

ويخوض المنتخب السعودي البطولة على أرضه ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب العراق وعمان والكويت، حيث يستهل مشواره بمواجهة الكويت في 23 سبتمبر، ثم يلتقي عمان في 26 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة العراق في 29 سبتمبر.

وقال العويران في حديث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»: «إن اللقب الخليجي بات مطلباً جماهيرياً ملحاً لإعادة الهيبة للأخضر وضخ دماء الثقة في عروق الجماهير السعودية، قبل المشاركة في كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية أيضاً».

وأوضح اللاعب السابق الذي مثل منتخب بلاده بين 1991 و1998 أن «بطولة (خليجي 27) تحديداً تحمل أبعاداً استراتيجية ونفسية وجماهيرية تتجاوز النظرة الضيقة التي تحاول حصرها في إطار الودية أو التحضير الهامشي».

وأضاف: «زمن التبريرات قد انتهى، والشارع الرياضي السعودي لن يرضى بغير الذهب بديلاً فوق تراب الوطن».

وكان المدرب اليوناني للمنتخب السعودي يورغوس دونيس أعلن الخميس القائمة المستدعاة إلى البطولة، واستبعد منها 8 لاعبين شاركوا مع المنتخب في كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية، أبرزهم القائد سالم الدوسري.

وفنّد العويران الآراء التي تقلل من القيمة الفنية أو التاريخية لبطولات كأس الخليج في العصر الحديث، قائلاً: «لبطولة الخليج وقع خاص جداً، ونكهة استثنائية لا يمكن لأي بطولة أخرى أن تعوضها أو تضاهيها في وجدان أبناء المنطقة».

وعدَّ العويران، الذي حلَّ وصيفاً مع منتخب بلاده في كأس آسيا 1992، أن «كأس الخليج ليست مجرد مباريات كرة قدم داخل المستطيل الأخضر، بل هي إرث رياضي وثقافي واجتماعي عميق يربط شعوب الخليج ببعضها بعضاً منذ عقود طويلة».

وتابع: «إنها البطولة التي صنعت أمجاد الكرة الخليجية وأخرجت لنا أساطير اللعبة، ومكانتها تظل حية ونابضة وستبقى دائماً مطمحاً مشروعاً لجميع المنتخبات مهما تغيرت موازين القوى القارية».

ويعود التتويج الأخير للسعودية بكأس الخليج إلى عام 2014، عندما أحرزت لقب «خليجي 16» على أرض الكويت بفوزها على البحرين.

ورأى العويران، صاحب أحد أشهر أهداف كأس العالم مع السعودية عام 1994، أن «الأخضر السعودي غائب عن منصات التتويج بكأس الخليج منذ فترة طويلة جداً لا تليق أبداً بمكانة وتاريخ وثقل الكرة السعودية في المنطقة».

وأضاف: «عشنا في الفترة السابقة حالة من الركود الواضح على مستوى تحقيق الألقاب وحصد الذهب، واكتفينا في مناسبات كثيرة بالوصول إلى الأدوار المتقدمة أو الوصافة دون ملامسة الكأس، وهذا الأمر غير مقبول لمنتخب بحجم المملكة العربية السعودية».

وتابع: «الآن، ونحن على أعتاب نسخة جديدة تُقام بين جماهيرنا، حان الوقت لكسر حالة الجمود والركود هذه بشكل نهائي، ولا بد أن نتقدَّم خطوات حقيقية إلى الأمام عمّا كنا عليه في الفترات السابقة. لا نريد أن نكرر سيناريوهات المشاركات الشرفية أو الخروج بفوائد فنية وهمية من دون بطولة ملموسة».

وتستعد السعودية أيضاً لاستضافة كأس آسيا 2027، المقررة بين 7 يناير (كانون الثاني) و5 فبراير (شباط).

وبالنسبة إلى العويران، فإن المنتخب السعودي «لا يدخل أي بطولة إقليمية أو قارية لمجرد الاستعداد أو تجربة اللاعبين»، مضيفاً أن «الأخضر يدخل المسابقات بطلاً مرشحاً فوق العادة دائماً وأبداً، ويجب أن تدرك الإدارة الفنية واللاعبون أن اللقب الخليجي هو الهدف الأول والوحيد في هذه المرحلة».

وأوضح: «الجماهير السعودية لن تغفر للجهاز الفني إذا تعامل مع البطولة بوصفها فترة تجارب ومختبراً للأفكار الفنية، بل نريد تحقيق اللقب الخليجي ليكون الوقود النفسي والدافع المعنوي الأكبر الذي يدخل به المنتخب كأس آسيا 2027 مرشحاً للقب القاري».

وتُقام منافسات البطولة على ملعبَي مدينة الملك عبد الله الرياضية، ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وقال العويران: «البطولة تُقام على أرضنا وبين جماهيرنا في مدينة جدة الغالية، وعروس البحر الأحمر معروفة تاريخياً بأنها مدينة تعشق كرة القدم حتى النخاع، وتملك جماهير استثنائية واعية وشغوفة تملك القدرة على تحريك المدرجات وبث الحماس والروح في عروق اللاعبين طوال 90 دقيقة».

وتابع: «اللعب في جدة وتحت أنظار الجمهور العريض يفرض علينا جميعاً مسؤولية تاريخية ومضاعفة، فالتاريخ لن يرحم أحداً إذا فرَّطنا في لقب يُقام على أرضنا ووسط جماهيرنا».

وأردف: «نحن بحاجة ماسة إلى هذه البطولة لإعادة الثقة المتبادلة بين المدرج والأخضر، ولتأكيد جاهزيتنا الحقيقية للمستقبل. المعادلة واضحة وبسيطة للجميع: مَن يريد الفوز بكأس آسيا 2027 والتربع على عرش القارة، عليه أولاً أن يبرهن على قوته وسطوته وكبريائه الكروي بالفوز بلقب (خليجي 27)».

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