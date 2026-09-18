مدرب الأهلي: نحن أبطال آسيا... والتفاصيل ستحسم مواجهة صن داونز

أكد مارينو بوشيتش، مدرب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مشيراً إلى أن التفاصيل الصغيرة ستكون حاسمةً في صراع بطلَي آسيا وأفريقيا على اللقب، في الوقت الذي أبدى فيه سعادته بالحضور المنتظر لجماهير فريقه في جنوب أفريقيا.

وقال مدرب الأهلي عن جاهزية فريقه للمواجهة: «نواجه منافساً قوياً جداً، والجميع يعرف ذلك. نكنُّ لهم كل الاحترام، فهم أبطال أفريقيا ونحن أبطال آسيا، ولذلك نحن أيضاً جاهزون لهذه المباراة. وكما يحدث في كل نهائي كبير، ستكون التفاصيل هي العامل الحاسم في تحديد مَن سينال الكأس».

️| مدرب صنداونز تحدث أن مباراة الغد تُحسم بالتركيز.. هل أنتم مستعدون؟️ | مارينو بوشيتش مدرب #الأهلي لـ«الشرق الأوسط»:- نواجه منافساً قوياً جداً، والجميع يعرف ذلك. نكن لهم كل الاحترام، فهم أبطال أفريقيا، ونحن أبطال آسيا، ولذلك نحن أيضاً جاهزون لهذه المباراة. pic.twitter.com/1B6j5Hv1vA — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 18, 2026

وأضاف: «ننظر إلى المباراة بوصفها فرصةً كبيرةً بالنسبة لنا، ولدينا حافز عالٍ لتقديم أفضل ما لدينا وإسعاد جماهيرنا».

وعن حضور جماهير الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمساندة الفريق، قال مارينو بوشيتش: «من الرائع دائماً أن تعرف أن جماهيرك ستأتي إلى ملعب غير مألوف وفي بلد آخر من أجل دعمك. هذا أمر رائع، وكما قلت، المباريات النهائية دائماً ما تكون خاصة، ولها أجواؤها وديناميكيتها المختلفة، وبالتأكيد تمثل لنا فرصةً كبيرةً لتحقيق شيء مميز».

وتابع: «تركيزنا ينصب بشكل خاص على التحضير الجيد كما نفعل دائماً، ثم تنفيذ خطتنا في المباراة. اللعب في مثل هذه الملاعب يمثل تحدياً دائماً، وفي الوقت نفسه تجربة رائعة، والأجواء التي تصنعها الجماهير يجب أن تمنحنا الطاقة، وسنحاول تحويل هذه الطاقة إلى عامل يصب في مصلحتنا».

واختتم مدرب الأهلي حديثه قائلاً: «من الجميل دائماً أن نسمع أن عدداً كبيراً من جماهيرنا سيكون موجوداً هنا لمساندتنا».