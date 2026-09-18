الأخضر تحت 21 عاماً يدشن «آسياد ناغويا» بثنائية في قطر

دشَّن المنتخب السعودي تحت 21 عاماً مشواره في مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، بالفوز على نظيره القطري 2 - 0، الجمعة، على ملعب بالوما ميزوهو بمدينة ناغويا اليابانية.

وسجَّل محمد برناوي الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 37، قبل أن يعزِّز إياد هوسا التَّقدُّم بالهدف الثاني عند الدقيقة 47، ليحصد المنتخب السعودي أول 3 نقاط في مشاركته بالبطولة.

وبدأ الإيطالي لويغي دي بياغو، مدرب المنتخب السعودي، المباراة بتشكيلة ضمَّت يزن الرويلي في حراسة المرمى، وأمامه مشعل الداود، ومحمد برناوي، وسلطان العيسى، وعلي الحسين، وإياد هوسا، وفرحة الشمراني، وعمار اليهيبي، وصبري دهل، وثامر الخيبري، ويزن مدني.

ويشارك الأخضر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبَي كوريا الجنوبية وقطر، حيث يتصدَّر المنتخب الكوري المجموعة بفارق الأهداف عن السعودية، بعدما استهل مشواره بالفوز على قطر 4 - 1.

ويختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية، الثلاثاء المقبل، على ملعب بالوما ميزوهو في ناغويا، في لقاء سيحدِّد ترتيب المجموعة قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.