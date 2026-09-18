الروسية المولد بلينكوفا تغيّر جنسيتها الرياضية لتمثيل فرنسا

أعلنت لاعبة التنس الروسية المولد آنا بلينكوفا، المصنفة 94 عالمياً، الجمعة، تغيير جنسيتها الرياضية لتمثيل فرنسا في المنافسات الدولية.

وقالت بلينكوفا البالغة 28 عاماً في منشور عبر حسابها على «إنستغرام» إنها بعد سنوات أمضتها في فرنسا، بين مسقط رأسها كان وارتباطها الدائم ببطولات التنس، لم تعد ترى البلاد مجرد مكان للتدريب، بل أصبحت وطنها وبلدها. وأضافت: «أنا سعيدة وفخورة بتمثيل فرنسا».

وُلدت بلينكوفا في موسكو، ومثّلت روسيا في كأس بيلي جين كينغ، وبلغت أفضل تصنيف لها بالمركز 34 عالمياً. وأحرزت لقبين في بطولات رابطة محترفات التنس (WTA) من فئة 250 نقطة في كلوج نابوكا عام 2022، وجيوجيانغ عام 2025، وكلاهما على الملاعب الصلبة.

وبعد تغيير جنسيتها الرياضية، أصبحت بلينكوفا المصنفة الثانية بين اللاعبات الفرنسيات خلف ديان باري، المصنفة 30 عالمياً.

وتشارك بلينكوفا حالياً في دورة ساو باولو البرازيلية، إحدى بطولات «WTA 250»، حيث تلتقي الجمعة في الدور ربع النهائي الأرمنية ألينا تشارايفا، الروسية المولد أيضاً.