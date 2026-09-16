إيالا تتمسك بحلم الذهب الآسيوي رغم تعارضه مع «بطولة الصين المفتوحة للتنس»

تقدم «الاتحاد الفلبيني للتنس» بطلب إلى «اتحاد اللاعبات المحترفات» نيابة عن ألكسندرا إيالا للحصول على إعفاء من المشاركة الإلزامية في «بطولة الصين المفتوحة»، بما يتيح للاعبة المصنفة الـ18 عالمياً تمثيل بلادها في «دورة الألعاب الآسيوية».

وتعد إيالا، التي أصبحت من أبرز نجمات التنس الصاعدات بفضل انتصاراتها على أسماء كبيرة مثل إيغا شفيونتيك وكوكو غوف، أعلى اللاعبات تصنيفاً في منافسات «فردي السيدات» بـ«دورة الألعاب الآسيوية»، التي تنطلق يوم السبت في اليابان وتستمر حتى 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

غير أن منافسات «دورة آيتشي - ناغويا» تتداخل مع «بطولة الصين المفتوحة»؛ إحدى البطولات الإلزامية من «فئة ألف نقطة» التابعة لـ«اتحاد المحترفات»، والمقررة في بكين بدءاً من 30 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وتتعرض اللاعبات اللاتي يتغيبن عن إحدى البطولات الإلزامية من «فئة ألف نقطة» من دون الحصول على إعفاء رسمي لخصم نقاط من تصنيفهن، فضلاً عن احتمال فرض غرامات مالية عليهن.

وقال جون ري تيانغكو، الأمين العام لـ«الاتحاد الفلبيني للتنس»، في بيان لوسائل الإعلام: «تقدمنا بطلب رسمي للحصول على إعفاء، ونحترم الإجراءات المعتمدة لدى (اتحاد لاعبات التنس المحترفات)... وفي الوقت نفسه، اتخذت أليكس قرارها تمثيل الفلبين في (دورة الألعاب الآسيوية)، ونحن ندعمها بشكل كامل».

وتواصلت «رويترز» مع «اتحاد اللاعبات المحترفات» للحصول على تعليق.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، اضطرت الإندونيسية جانيس تجين إلى الانسحاب من «دورة الألعاب الآسيوية» بعدما أخفقت في الحصول على إعفاء من المشاركة في «بطولة الصين المفتوحة».

ومع ذلك، فقد أكد رئيس «اللجنة الأولمبية الفلبينية»، أبراهام تولينتينو، أن إيالا ستشارك في «الألعاب الآسيوية» بغض النظر عن قرار «اتحاد المحترفات».

وقال: «لدى (اتحاد المحترفات) لوائحه الخاصة، ومخالفة تلك اللوائح تترتب عليها عقوبات. لكن أليكس ستكون في ناغويا من أجل رفع علم بلادها وتمثيل وطنها».