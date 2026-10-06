«موسم الرياض»: ليرنر بدلاً من سينر في «سيكس كينغز سلام»

سينضم لاعب التنس الأميركي، ليرنر تيان، إلى قائمة النجوم المشارِكين في بطولة «سيكس كينغز سلام»، ضمن فعاليات «موسم الرياض»، وذلك بدلاً من الإيطالي يانيك سينر، بعد تعرضه لإصابة حالت دون مشاركته في البطولة.

ويعد تيان، البالغ من العمر 20 عاماً، أحد أبرز اللاعبين الأميركيين الصاعدين في عالم التنس، بعدما حقَّق خلال الفترة الماضية تقدماً لافتاً في التصنيف العالمي، ووصل إلى المركز الـ12 عالمياً بوصفه أفضل تصنيف في مسيرته، إلى جانب تحقيقه عدداً من النتائج البارزة أمام أسماء مُصنَّفة ضمن نخبة لاعبي العالم.

وبرز اسم تيان بصورة لافتة خلال بطولة «أستراليا المفتوحة 2025»، عندما تغلب على الروسي دانييل ميدفيديف في مواجهة امتدت لـ5 مجموعات، قبل أن يواصل صعوده بتحقيق انتصارات أمام عدد من أبرز لاعبي الجولة، من بينهم الألماني ألكسندر زفيريف.

كما واجه سينر في نهائي بطولة بكين 2025، وواصل تطوره في الموسم التالي بوصوله إلى ربع نهائي «أستراليا المفتوحة 2026».

ويشارك تيان في النسخة الثالثة من «سيكس كينغز سلام»، التي تُقام في «ذا فينيو» بالرياض خلال أيام 21 و22 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتجمع نخبة من أبرز نجوم التنس العالميين في منافسات بنظام خروج المغلوب.

وتأتي البطولة ضمن الفعاليات الرياضية العالمية التي يستضيفها «موسم الرياض» في نسخته السابعة، في امتداد لحضور رياضة التنس ضمن روزنامة الموسم، واستقطاب أبرز نجوم اللعبة إلى العاصمة الرياض.