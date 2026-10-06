سون يقود كوريا الجنوبية للفوز على أوزبكستان وديّاً

قاد النجم الكوري الجنوبي المخضرم سون هيونغ مين منتخب بلاده للفوز 2 - صفر على أوزبكستان في مباراة ودية الثلاثاء.

وأحرز سون (34 عاماً) نجم توتنهام الإنجليزي السابق والمحترف حالياً بصفوف لوس أنجليس الأميركي الهدف الأول لبلاده في وقت مبكر بعد مرور ست دقائق فقط.

وأضاف زميله أوه شي هيون الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وبذلك يختتم منتخب كوريا الجنوبية معسكره هذا الشهر، حيث خاض ثلاث مباريات أخرى، وفاز على الإكوادور 3 - صفر، وخسر 1 - 4 أمام أوروغواي، وتعادل من دون أهداف مع فنزويلا.

في المقابل، تلقى المنتخب الأوزبكي خسارة وحيدة بعد الفوز في وديتين على إيران بنتيجة 3 - 1 وسوريا بنتيجة 4 - 1.

ويستعد المنتخبان للمشاركة في كأس أمم آسيا 2027 التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط).

وسيلعب منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً الإمارات وفيتنام واليمن، بينما يتنافس المنتخب الأوزبكي مع البحرين والأردن وكوريا الشمالية في المجموعة الثانية.