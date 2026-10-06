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الرياضة رياضة عالمية

سون يقود كوريا الجنوبية للفوز على أوزبكستان وديّاً

كوريا الجنوبية هزم أوزبكستان ودياً في يونجين (أ.ف.ب)
كوريا الجنوبية هزم أوزبكستان ودياً في يونجين (أ.ف.ب)
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سون يقود كوريا الجنوبية للفوز على أوزبكستان وديّاً

كوريا الجنوبية هزم أوزبكستان ودياً في يونجين (أ.ف.ب)
كوريا الجنوبية هزم أوزبكستان ودياً في يونجين (أ.ف.ب)

قاد النجم الكوري الجنوبي المخضرم سون هيونغ مين منتخب بلاده للفوز 2 - صفر على أوزبكستان في مباراة ودية الثلاثاء.

وأحرز سون (34 عاماً) نجم توتنهام الإنجليزي السابق والمحترف حالياً بصفوف لوس أنجليس الأميركي الهدف الأول لبلاده في وقت مبكر بعد مرور ست دقائق فقط.

وأضاف زميله أوه شي هيون الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وبذلك يختتم منتخب كوريا الجنوبية معسكره هذا الشهر، حيث خاض ثلاث مباريات أخرى، وفاز على الإكوادور 3 - صفر، وخسر 1 - 4 أمام أوروغواي، وتعادل من دون أهداف مع فنزويلا.

في المقابل، تلقى المنتخب الأوزبكي خسارة وحيدة بعد الفوز في وديتين على إيران بنتيجة 3 - 1 وسوريا بنتيجة 4 - 1.

ويستعد المنتخبان للمشاركة في كأس أمم آسيا 2027 التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط).

وسيلعب منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً الإمارات وفيتنام واليمن، بينما يتنافس المنتخب الأوزبكي مع البحرين والأردن وكوريا الشمالية في المجموعة الثانية.

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الرياضة كرة القدم كأس آسيا كوريا الجنوبية

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ليفربول يترقب مستجدات إصابة جاكيه

الفرنسي جيريمي جاكيه لاعب ليفربول «يسار» (رويترز)
الفرنسي جيريمي جاكيه لاعب ليفربول «يسار» (رويترز)
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ليفربول يترقب مستجدات إصابة جاكيه

الفرنسي جيريمي جاكيه لاعب ليفربول «يسار» (رويترز)
الفرنسي جيريمي جاكيه لاعب ليفربول «يسار» (رويترز)

يترقَّب نادي ليفربول مدى خطورة إصابة مدافعه الفرنسي جيريمي جاكيه، وذلك بعد استبعاده من مواجهة بلجيكا التي انتهت بفوز «الديوك» في دوري أمم أوروبا.

وشارك جاكيه في المباراتين السابقتين لمنتخب فرنسا، ليسجِّل حضوره الدولي الأول، لكن المدرب زين الدين زيدان استبعده من المباراة التي انتهت بفوز الديوك بنتيجة 4 - 1، الاثنين.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان له أن جاكيه (21 عاماً) أُصيب بشد في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى. وأكد زيدان، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، أن إصابة المدافع الشاب تبدو طفيفة.

وشارك جاكيه في جميع مباريات ليفربول الـ7 هذا الموسم، منها 6 مشاركات أساسية بجوار الهولندي فيرجيل فان دايك.

وسيكون غياب جاكيه المحتمل عن مواجهة مانشستر سيتي، الأحد المقبل، بمثابة ضربة قوية للفريق رغم أن المدرب الإسباني أندوني إيراولا يملك خيارات بديلة مثل جو غوميز أو رونالد أراوخو المعار من برشلونة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هناك شكوكاً حول جاهزية الثنائي الهجومي، ألكسندر إيزاك وكودي خاكبو، بعد تعرُّضها للإصابة مع منتخبَي السويد وهولندا على التوالي خلال فترة التوقف الدولي.

غادر إيزاك معسكر السويد بعد مباراة واحدة لشكواه من آلام في الفخذ، بينما تبدو مشكلة الهولندي خاكبو أكبر لتعرُّضه لإصابة في الكاحل.

وفي حال غياب خاكبو وإيزاك، سيعاني إيراولا من نقص في الخيارات الهجومية قبل مواجهة مانشستر سيتي، الذي سيخوض مباراته الأولى منذ أن أدانته لجنة مستقلة بارتكاب مخالفات مالية.

ولحل هذه المشكلة، قد يغيِّر إيراولا مركز الوافد الجديد برادلي باركولا من الجناح إلى رأس الحربة، والدفع بصانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز للأمام في خط الهجوم.

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الرياضة كرة القدم رياضة فرنسية ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

«موسم الرياض»: ليرنر بدلاً من سينر في «سيكس كينغز سلام»

الأميركي ليرنر تيان سينضم إلى قائمة النجوم المشاركين في بطولة «سيكس كينغز سلام» بالرياض (الشرق الأوسط)
الأميركي ليرنر تيان سينضم إلى قائمة النجوم المشاركين في بطولة «سيكس كينغز سلام» بالرياض (الشرق الأوسط)
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«موسم الرياض»: ليرنر بدلاً من سينر في «سيكس كينغز سلام»

الأميركي ليرنر تيان سينضم إلى قائمة النجوم المشاركين في بطولة «سيكس كينغز سلام» بالرياض (الشرق الأوسط)
الأميركي ليرنر تيان سينضم إلى قائمة النجوم المشاركين في بطولة «سيكس كينغز سلام» بالرياض (الشرق الأوسط)

سينضم لاعب التنس الأميركي، ليرنر تيان، إلى قائمة النجوم المشارِكين في بطولة «سيكس كينغز سلام»، ضمن فعاليات «موسم الرياض»، وذلك بدلاً من الإيطالي يانيك سينر، بعد تعرضه لإصابة حالت دون مشاركته في البطولة.

ويعد تيان، البالغ من العمر 20 عاماً، أحد أبرز اللاعبين الأميركيين الصاعدين في عالم التنس، بعدما حقَّق خلال الفترة الماضية تقدماً لافتاً في التصنيف العالمي، ووصل إلى المركز الـ12 عالمياً بوصفه أفضل تصنيف في مسيرته، إلى جانب تحقيقه عدداً من النتائج البارزة أمام أسماء مُصنَّفة ضمن نخبة لاعبي العالم.

وبرز اسم تيان بصورة لافتة خلال بطولة «أستراليا المفتوحة 2025»، عندما تغلب على الروسي دانييل ميدفيديف في مواجهة امتدت لـ5 مجموعات، قبل أن يواصل صعوده بتحقيق انتصارات أمام عدد من أبرز لاعبي الجولة، من بينهم الألماني ألكسندر زفيريف.

كما واجه سينر في نهائي بطولة بكين 2025، وواصل تطوره في الموسم التالي بوصوله إلى ربع نهائي «أستراليا المفتوحة 2026».

ويشارك تيان في النسخة الثالثة من «سيكس كينغز سلام»، التي تُقام في «ذا فينيو» بالرياض خلال أيام 21 و22 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتجمع نخبة من أبرز نجوم التنس العالميين في منافسات بنظام خروج المغلوب.

وتأتي البطولة ضمن الفعاليات الرياضية العالمية التي يستضيفها «موسم الرياض» في نسخته السابعة، في امتداد لحضور رياضة التنس ضمن روزنامة الموسم، واستقطاب أبرز نجوم اللعبة إلى العاصمة الرياض.

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تنس موسم الرياض السعودية
الرياضة رياضة عالمية

الصين تخسر أمام طاجيكستان وديّاً

فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على الصين (الاتحاد الطاجيكي)
فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على الصين (الاتحاد الطاجيكي)
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الصين تخسر أمام طاجيكستان وديّاً

فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على الصين (الاتحاد الطاجيكي)
فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على الصين (الاتحاد الطاجيكي)

خسر المنتخب الصيني أمام ضيفه طاجيكستان بهدف دون رد، في مباراة ودية أقيمت بمدينة تشونغتشينغ الصينية، الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريقين لمنافسات كأس أمم آسيا 2027 التي ستقام أوائل العام المقبل في المملكة العربية السعودية.

وسجَّل وحدات حنونوف الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 53.

وتعثرت محاولات الصين في إدراك التعادل، بعد النقص العددي في صفوف الفريق بطرد وي شيهاو ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 59.

وبذلك يواصل منتخب الصين نتائجه المخيبة خلال فترة التوقف الدولي الحالي؛ حيث خسر بخماسية أمام فلسطين، وبثلاثية دون رد أمام نيوزيلندا، بينما حقق فوزاً وحيداً على المالديف بنتيجة 3- صفر.

في المقابل، حقق منتخب طاجيكستان فوزه الأول بعد خسارتين: أمام فلسطين بنتيجة 2- 4، وأذربيجان بنتيجة صفر- 1.

وسيبدأ منتخب الصين مشواره في كأس أمم آسيا بالمجموعة الثالثة التي تضم إيران وسوريا وقيرغيزستان، بينما سيلعب منتخب طاجيكستان في المجموعة الرابعة مع أستراليا والعراق وسنغافورة.

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