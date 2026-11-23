نجا ليفانتي بتعادل صعب على أرضه أمام إلتشي بنتيجة 1 / 1 في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الاثنين.

بعد شوط أول سلبي، تقدم إلتشي بهدف سجله روي ريفيف في الدقيقة 62.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل في توقيت قاتل، بهدف سجله داني ريكوينا في الدقيقة 88، ليحصل كل فريق على نقطة.

بهذه النتيجة، يرفع ليفانتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما يقبع إلتشي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة.

وفي الجولة القادمة، سيلعب ليفانتي مجدداً على أرضه أمام راسينغ سانتاندير، بينما سيخوض إلتشي اختباراً أصعب وسط جماهيره عند استضافة أتلتيكو مدريد.