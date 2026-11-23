أكّد البلجيكي كيفن دي بروين أن حبّه لإدارة مانشستر سيتي لم يتأثر بإدانة النادي بمخالفة القواعد المالية، وهو ما قد يشوه إرثه مع العملاق الإنجليزي.

ويعود صانع ألعاب نابولي الإيطالي إلى ملعب الاتحاد في مواجهة ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، بعد ما يزيد قليلاً على عام من نهاية مسيرته التي امتدت عقداً كاملاً في مدينة مانشستر.

وأحرز دي بروين ستة ألقاب في الدوري الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا خلال العصر الذهبي لسيتي، ليصبح أحد أعظم لاعبي النادي على مر العصور.

غير أن بعض هذه الألقاب قد تُسحب ما لم ينجح سيتي في نقض حكم أدانه بأكثر من 100 مخالفة تتعلق بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي بين عامي 2009 و2018.

وقال دي بروين، الاثنين، في مؤتمر صحافي عشية المباراة: «أنا فخور بما أنجزته كلاعب كرة قدم، وبصراحة هذا هو ناديي. أنا أحب الملاك».

وأضاف: «لقد تحدثت حتى مع (رئيس النادي) خلدون (المبارك) حول كيفية شراء ناد. لا أشعر سوى بالمودة تجاه هذا النادي، وهذا لن يتغير أبداً، والطريقة التي عامل بها الناسُ هناك عائلتي وإياي على مدى 10 سنوات».

كما رفض الدولي البلجيكي ما يُطرح من أن إنجازاته داخل الملعب باتت مشوبة بالشبهات، في ضوء المخالفات المالية المنسوبة إلى سيتي.

وقال: «في الحياة توجد قواعد، لكن الجميع يلعبون عند حدودها. أنا لعبت بين الخطوط البيضاء. تنافست مع لاعبين آخرين وخضت تجارب كثيرة مع فرقي ومع اللاعبين. هذا هو الأمر الذي أقدّره أكثر من أي شيء آخر».

ويواجه فريقه نابولي خطر الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر ثلاثاً من أول أربع مباريات أوروبية له هذا الموسم.

ويحتل الفريق الإيطالي المركز السابع والعشرين في جدول الترتيب الذي يضم 36 فريقاً، علماً أن أول 24 فريقاً فقط يتأهلون إلى الدور التالي.

وتراجع مستوى سيتي في الدوري، منذ أن أصبح مستقبله في دوري النخبة الإنجليزي موضع شك بسبب قرار الإدانة.

ومن المتوقع أن يتعرض سيتي لخصم كبير في عدد النقاط، وربما حتى للهبوط من الدوري الممتاز إذا لم يُقبل الاستئناف الذي تقدّم به.

لكن فريق الإيطالي إنزو ماريسكا فاز في ثلاث من مبارياته الأربع في دوري الأبطال، ليشغل مكاناً ضمن الثمانية الأوائل الذين يتأهلون مباشرة إلى الدور ثمن النهائي.