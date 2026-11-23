أعلن النجم الساحلي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم الاثنين انفصاله بالتراضي عن مدربه الفرنسي كريستيان براكوني.

وقال النادي في بيان عبر صفحته على فيسبوك: «تعلم الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي أنه تم فسخ العقد بالتراضي مع المدرب كريستيان براكوني. وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لتسوية جميع المستحقات المالية، بما يضمن غلق هذا الملف بصفة نهائية ويحفظ حقوق النادي ويجنبه أي تبعات أو نزاعات مستقبلية. وبهذه المناسبة، تتوجه الهيئة له بجزيل الشكر والتقدير على المجهودات التي بذلها خلال فترة إشرافه على الفريق».

ويحتل النجم الساحلي المركز 12 في الدوري برصيد ثماني نقاط من سبع مباريات.

ومباشرة، أعلن النجم الساحلي تعيين لسعد الدريدي مدربا للفريق.

وهذه التجربة الثالثة للدريدي مع النجم الساحلي، بعدما سبق له قيادة الفريق بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2021 ثم في يونيو (حزيران) 2025.

وقال الدريدي لرويترز إن المهمة لن تكون سهلة بالنظر إلى وضع الفريق والنتائج التي حققها خلال الفترة الماضية، لكنه أعرب عن تفاؤله وثقته بقدرة الفريق على تجاوز المرحلة الحالية.

وأضاف: «أعلم جيدا أن المهمة ليست سهلة بالنظر إلى وضع الفريق والنتائج، لكنني متفائل ولدي ثقة بأنه إذا توفرت الظروف الملائمة وحدث الانسجام بين الفريق والجهاز الفني، فسنكون قادرين على الخروج من الوضع الحالي».

وأوضح أن لديه تطمينات من رئيس النادي والإدارة بشأن دعم الفريق بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بما يساعد على تعزيز المجموعة وتحسين النتائج.

وأكد الدريدي أن عقده يمتد ستة أشهر، مشيرا إلى أن الهدف الأول والعاجل يتمثل في تحسين ترتيب الفريق في الدوري وإعادة الثقة للاعبين إلى جانب العمل على الجانبين البدني والذهني.

وأوضح: «المهمة صعبة لكن النجم فريق كبير وقادر على العودة إلى مكانه الطبيعي والمنافسة على المراكز الأولى مثلما عهدناه».

وحقق الدريدي خلال تجربته الأولى نتائج إيجابية، إذ قاد الفريق في 34 مباراة في كافة المسابقات حقق خلالها 19 انتصارا وسبعة تعادلات مقابل ثماني هزائم، وأنهى موسم 2020-2021 في المركز الثاني بالدوري كما قاده إلى بلوغ دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.