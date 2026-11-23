بدد أوناي إيمري مدرب أستون فيلا المخاوف بشأن أرضية ملعب غلاطة سراي التركي، وذلك قبل مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

وخاض غلاطة سراي مباراته الأخيرة في الدوري التركي على ملعب محايد، وتم منع أستون فيلا من التدرب على أرضية الملعب حفاظا على سلامتها.

وقال إيمري في مؤتمر صحافي الإثنين قبل السفر إلى تركيا: «حالة الملعب مهمة، ولكنها ليست عذرا، لأنها تنطبق على الفريقين».

أضاف المدرب الإسباني: «جاهزون مستعدون للمباراة، درسنا منافسنا بدقة، وحالة الملعب لن تغير خطتنا، بل أسلوبنا ثابت مهما كانت الظروف التي ستكون متساوية على الفريقين».

وتابع في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لو كانت أرضية الملعب تشكل خطرا على سلامة اللاعبين أو قد تتسبب في إصابات، لما أقيمت المباراة عليه، لذا أتوقع أن تكون الأرضية جيدة بشكل كافي».

ويخوض أستون فيلا المباراة وهو يحتل المركز السادس في الترتيب، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات في أول أربع جولات، أبرزها فوز كاسح بنتيجة 6 / صفر على فنربخشة الغريم الأزلي لغلاطة سراي، في مباراة أقيمت على ملعب «فيلا بارك» الشهر الماضي.

ومع ذلك، يتوقع إيمري مواجهة أكثر صعوبة أمام متصدر الدوري التركي رغم معاناة غلاطة سراي من غياب لاعبين مؤثرين مثل النيجيري فيكتور أوسيمين والبرتغالي رافائيل لياو.