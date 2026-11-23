انضم كارستن راميلو رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في ألمانيا إلى الأصوات المنتقدة لطريقة تعامل بايرن ميونيخ مع وضع لاعبه جمال موسيالا التعاقدي، في وقت يواصل فيه لاعب الوسط التعافي من سلسلة من المشكلات الصحية.

وجاءت هذه الانتقادات عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ أولي هونيس ومسؤولون آخرون في النادي بشأن مستقبل موسيالا.

وكان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) قد اتهم النادي الأسبوع الماضي بممارسة ضغوط على الدولي الألماني خلال فترة تعافيه.

وقال راميلو، لاعب الوسط الألماني السابق، لشبكتي «آر.تي.إل/سكاي سبورت» الاثنين: «أعتقد أن مسؤولي النادي وجهوا رسالة خاطئة وسجلوا هدفا في مرماهم. أشعر حقا بالأسف تجاه هذا الشاب».

وأضاف: «ما يغفل عنه كثيرون هو أن اللاعبين، رغم أنهم يتقاضون اليوم أجورا أعلى بكثير مما كنا نتقاضاه في جيلنا، يظلون بشرا في نهاية المطاف. كما أن الجانب النفسي في كرة القدم بالغ الأهمية. وعندما تأتي الانتقادات من داخل النادي نفسه، فإنها تنقلب على أصحابها. وأعتقد أن الأضرار التي لحقت به ستكون كبيرة».

ويعيش موسيالا، الذي مدد في عام 2025 عقده مع بايرن حتى عام 2030، فترة صعبة بسبب توالي الإصابات والمشكلات الصحية.

فقد تعرض لكسر في الساق خلال كأس العالم للأندية 2025، ما أبعده عن الملاعب لنصف الموسم الماضي. كما سقط مغشيا عليه مرتين خلال أيام قليلة في أغسطس (آب) قبل تشخيص إصابته باضطراب عصبي، ثم تعرض بعد ذلك لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في سبتمبر (أيلول).