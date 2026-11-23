انتزع القوة الجوية العراقي فوزاً ثميناً على ضيفه الغرافة القطري بهدفين مقابل هدف، الاثنين، على ملعب البصرة الدولي، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما قلب تأخره إلى انتصار أعاد إليه الأمل في المنافسة على التأهل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن تشتعل المواجهة مع بداية الشوط الثاني، عندما افتتح يوسف سعيد أحمد التسجيل للغرافة في الدقيقة السابعة والأربعين، ليضع أصحاب الأرض تحت ضغط كبير.

لكن رد القوة الجوية لم يتأخر طويلاً، إذ أدرك مراد صبيح التعادل في الدقيقة الرابعة والخمسين، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويشعل حماس الجماهير العراقية.

وشهدت الدقيقة الخامسة والستون منعطفاً مهماً، بعدما أهدر محمد جواد ركلة جزاء كانت كفيلة بمنح القوة الجوية التقدم، قبل أن ينجح الفريق العراقي في حسم المواجهة بهدف ثانٍ أحرزه الحارث حاتم بالدقيقة 77.

وبهذا الانتصار، رفع القوة الجوية رصيده إلى ست نقاط من خمس مباريات، بعدما حقق فوزه الثاني في البطولة، ليعزز آماله في تحسين موقعه بجدول الترتيب خلال الجولات المقبلة.

في المقابل، تواصلت معاناة الغرافة، الذي بقي دون نقاط بعد خمس هزائم متتالية، لتزداد صعوبة مهمته في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.